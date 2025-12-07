Filtración

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cuando el presidente del Gobierno decidió apropiarse del Ministerio Público estaba simplemente redactando su epitafio

Ramón Durán

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La condena del fiscal general del Estado ha supuesto un verdadero terremoto institucional. Cuando el presidente del Gobierno en su incansable actitud colonizadora y utilitarista ... de los resortes de la política, que deberían servir al bien común desde una perspectiva neutra, decidió apropiarse del Ministerio Público estaba simplemente redactando su epitafio. Así unció a su carro el cadáver del sacrificado de turno y su escandalosa falta de escrúpulos le permitirá exponerlo por doquier para emplearlo como excusa y escudo, en forma de aviso a navegantes. Según cuenta la Ilíada eso hizo Aquiles con Héctor, mas descubriendo su punto vulnerable a ojos de Paris, cuya flecha dirigida desde la fortaleza troyana selló el destino vengador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

