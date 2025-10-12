El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Interlocución

Un fugado de la justicia por diversos delitos echa de menos al enviado ahora en la cárcel por corrupción del partido gubernamental

Ramón Durán

Ramón Durán

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La temporal ausencia de Cerdán del espacio político ha causado daños colaterales insólitos. Puigdemont se ha quedado sin interlocutor. Fíjense adónde llegamos en esta deriva ... que nos arrastra por el sendero de la infamia. Vistas las cosas con la necesaria perspectiva causan verdadero sonrojo los términos de la tesitura. Un fugado de la justicia por diversos delitos echa de menos al enviado ahora en la cárcel por corrupción del partido gubernamental que pacta con él la política española desde Waterloo. Si este Waterloo no acaba siendo el de la efeméride para no pocos es que simplemente habremos perdido cualquier atisbo de pundonor, ya descontada la cordura y la sensatez.

