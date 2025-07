Nepotismos

En el alud de casos y denuncias por corrupción de diverso estilo que cercan al gobierno y al partido que lo sustenta, existe amplia tipología. ... Frente a quienes piensan que la económica es la peor, estimo por mi parte que la moral supera con creces su impacto. Es más, creo que aquella es producto de la decadencia ética. Cuando la política se degrada como exclusivo instrumento de poder, resulta fácil deslizarse hacia otras situaciones de predominio que convierten a los demás en objeto de nuestros afanes atávicos de dominación, sexual incluida.

Una consecuencia llamativa de todo ello es la nefanda costumbre de colocar indecentemente a los deudos y allegados en las instituciones. Fenómeno tan antiguo como su nombre derivado de lazos familiares, de parentesco: el nepotismo. Asunto que generalmente lucraba en beneficio de los sobrinos, de ahí que derive del término latino nepote.

Hemos conocido ahora una curiosa variante actualizada de nepotismo que favorece a señoritas de compañía, por decirlo de forma cortés, a quienes se las enchufa en empresas públicas con la única función de cobrar a fin de mes. También se las denominaba sobrinas, por no llamarlas queridas del jefe de turno. Ciertos políticos manifiestan la peor impresión de sus parientes y cuñados, por cómo los denigran de manera infame.

Igualmente, atendiendo a los hechos, cabe hablar de un nepotismo inverso, como sucede con Chivite, que nombra consejero del gobierno navarro a su tío carnal, en el núcleo de la obra pública contaminada por Cerdán.

Santos no hace honor según parece al apodo. Aunque sus colegas le respaldaban de antemano, Patxi exigía disculpas hacia su persona y un famoso comunicador solicitaba el homenaje del callejero por sus méritos, descubrimos un personaje siniestro y no sólo en lo ideológico. De repente muta en alguien que no tiene nada que ver con el Partido según dijo quien horas antes había puesto la mano en el fuego en su respaldo. Nada menos que la Vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda del Gobierno de España, Vicesecretaria del PSOE y candidata de su formación a la Junta de Andalucía. Tantas responsabilidades acaso turben su juicio, complicando más todavía su revuelto y atropellado discurso.

Sánchez decide cortar por lo sano y presenta una Secretaría de organización plural de la que cae in extremis uno de los elegidos a causa de acoso sexual. Tanta reincidencia resulta ya muy sospechosa. Lastra denuncia su machismo, cosa que no hizo en su día con Cerdán, posiblemente para precaver del escándalo a la organización, pese al mobbing insoportable inferido por el subordinado.