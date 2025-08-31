El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Piromanía

Ramón Durán

Ramón Durán

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

El azote incendiario del verano rebrotó con especial virulencia. No en términos cuantitativos, aunque parezca mentira, sino sobre todo cualitativos. La desatada furia del fenómeno ... incandescente abre una profunda polémica sobre las causas y los remedios. La pertinaz trifulca partidista se contagia también a lo que debería unirnos ante la desgracia común. Según quién gobierne y dónde lo haga, se transmite la pendencia de unos territorios contra otros y del Estado frente a las comunidades autónomas poco afines. Así perseveramos cual hámster corriendo dentro de una rueda: movimiento agotador sin avanzar ni un ápice. Pasamos de frivolidades en la red X con cierto deje sardónico por completo inapropiado, a llamar pirómanos a los rivales políticos atrapados en la disputa. Una montonera infame, que distrae de la imprescindible atención a las víctimas. Ellas son lo único relevante; primero las humanas, y luego la fauna, la flora y el paisaje.

