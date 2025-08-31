El azote incendiario del verano rebrotó con especial virulencia. No en términos cuantitativos, aunque parezca mentira, sino sobre todo cualitativos. La desatada furia del fenómeno ... incandescente abre una profunda polémica sobre las causas y los remedios. La pertinaz trifulca partidista se contagia también a lo que debería unirnos ante la desgracia común. Según quién gobierne y dónde lo haga, se transmite la pendencia de unos territorios contra otros y del Estado frente a las comunidades autónomas poco afines. Así perseveramos cual hámster corriendo dentro de una rueda: movimiento agotador sin avanzar ni un ápice. Pasamos de frivolidades en la red X con cierto deje sardónico por completo inapropiado, a llamar pirómanos a los rivales políticos atrapados en la disputa. Una montonera infame, que distrae de la imprescindible atención a las víctimas. Ellas son lo único relevante; primero las humanas, y luego la fauna, la flora y el paisaje.

El presidente del Gobierno reaparece tarde y deriva el foco hacia el cambio climático, resucitando literalmente un pacto de Estado sobre la materia que ya propuso hace más de un lustro. Eso de repetir anuncios viejos constituye ya una verdadera divisa de su política de mensajes cosméticos.

Desplazar el meollo de los remedios a las causas, pasando por encima de la prevención inmediata, comporta indudables riesgos. Trae consigo una cierta ideologización de la desgracia, con un discurso claramente oportunista e interesado. Se acordarán ustedes que frente al gran Apagón se nombraron comisiones, enfriando la urgencia. Pasados varios meses, todavía no contamos con ninguna explicación plausible, ni dimisión, ni cese. Una larga y espesa cortina de silencio lo envuelve todo. El tiempo no cura nada, pero adormece los sentimientos.

La primera reacción gubernativa fue no descartar el factor humano en forma de hackeo. Esa sugerencia recrecida por el posible apellido de ruso daba pábulo a la conspiración. Cualquier cosa menos admitir la evidencia del fallo y sus responsables. Como estamos muy ayunos de culpables basta con indicar a los operadores y tan contentos. Las malditas empresas eléctricas concitan el repudio de siempre.

Por el contrario, en la crisis de los incendios las presencia de pirómanos es una realidad tan cruel como recurrente. Sin embargo, se minusvalora imputando el desastre al cambio climático, lo que al menos desde la perspectiva del corto plazo y la inmediatez puede sonar a excusa. Nadie duda sobre la incidencia del proceso y su diagnóstico, pero sí acerca de su tratamiento efectivo al margen de comisiones, discursos y propagandas.

Feijóo propone un batería de propuestas, recibiendo en pago una catarata de descalificaciones.