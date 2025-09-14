El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Poderes

El presidente ha manifestado que gobernará por completo a espaldas del parlamento

Ramón Durán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

En los recorridos por la Ciudad Eterna es visita obligada la Piazza del Gesù. La famosa portada de la Iglesia madre de la Compañía, capolavoro ... de Vignola y pionera del Barroco, se abre a una explanada conocida con sorna popular como de los tres poderes. Así sucede porque acoge también el Palazzo Cenci-Bolognetti, donde hasta su declive tuvo su central la Democracia Cristiana y en la esquina opuesta se ubica la Serenísima Gran Logia de Italia, como anuncia un sorprendente pequeño cartel. En suma, dicho reducido espacio reúne al conocido como Papa negro (el prepósito de los Jesuitas), la formación política que por entonces monopolizaba las instituciones transalpinas y el mecanismo en la sombra que decidía en la práctica el entramado público.

elcomercio Poderes