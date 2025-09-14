En los recorridos por la Ciudad Eterna es visita obligada la Piazza del Gesù. La famosa portada de la Iglesia madre de la Compañía, capolavoro ... de Vignola y pionera del Barroco, se abre a una explanada conocida con sorna popular como de los tres poderes. Así sucede porque acoge también el Palazzo Cenci-Bolognetti, donde hasta su declive tuvo su central la Democracia Cristiana y en la esquina opuesta se ubica la Serenísima Gran Logia de Italia, como anuncia un sorprendente pequeño cartel. En suma, dicho reducido espacio reúne al conocido como Papa negro (el prepósito de los Jesuitas), la formación política que por entonces monopolizaba las instituciones transalpinas y el mecanismo en la sombra que decidía en la práctica el entramado público.

Salvando distancias, la separación de poderes en España enfrenta una crisis sin precedentes. El presidente del ejecutivo ha manifestado que gobernará por completo a espaldas del parlamento, donde la mayoría le resulta esquiva. Como quiera que logre la oposición predomino en el Senado intenta recortarle competencias. El encono es tan llamativo que decide la política exterior absolutamente al margen del legislativo, contra todos los usos y correcto proceder en una democracia parlamentaria. Cambia radicalmente la posición española en el Sahara sin tan siquiera comunicarla y no digo ya debatirla, pidiendo autorización a las Cámaras. Hecho que se repite con las novedosas medidas en Gaza. Opera sin Presupuestos, que a veces ni presenta, y le importa un comino su rechazo.

Cuando la justicia interviene a su entorno, Sánchez emprende un combate a tumba abierta contra los magistrados. Lo hizo en una entrevista reciente con Pepa Bueno, nueva estrella de la televisión pública. Declara que hay jueces que hacen política (prevaricando, claro está) y políticos que hacen justicia. Quizá sin percatarse de que ofrecerá prueba incontestable de lo segundo, y en primera persona, inquirido sobre su apoyo al fiscal general del Estado –no ya imputado, sino procesado en ciernes– responde que lo hace por su inocencia. Así, por la directa, sin duda, ignorando del todo decisiones previas del mismísimo Tribunal Supremo que lo han sentado en el banquillo; sin esperar al designio del juicio, que acaso le sea favorable. Tal vez dándose cuenta del error, acto seguido se apoya en un voto particular a la decisión mayoritaria, lo que supone una burla del sentido y parecer de la Sala segunda de la más alta instancia.

La mejor imagen, que vale más que mil palabras, registra la Cartera del ministro Bolaños. Aúna Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes con un resultado elocuente.