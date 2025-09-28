El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las pulseras

Me pregunto si es para ellos tan absolutamente imposible reconocer los fallos, presentar disculpas y corregir los errores

Ramón Durán

Ramón Durán

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

La ministra Redondo está cubriéndose de gloria. Fiel discípula de Óscar Puente –con quien coincidió en el Ayuntamiento de Valladolid, cuando fue alcalde y ella ... segunda teniente–, reacciona muy a propósito ante las críticas por su desempeño. Aún resuena en mis oídos su respuesta, más que airada histérica, en el Congreso frente a una pregunta que le resultó incómoda. Su extrema sensibilidad se tradujo en reiterados gritos de 'vergüenza' y 'no se puede' que a las claras desbordó cualquier escenario razonable. El documento sonoro es del todo elocuente y hasta la protagonista debió percibirlo.

