La ministra Redondo está cubriéndose de gloria. Fiel discípula de Óscar Puente –con quien coincidió en el Ayuntamiento de Valladolid, cuando fue alcalde y ella ... segunda teniente–, reacciona muy a propósito ante las críticas por su desempeño. Aún resuena en mis oídos su respuesta, más que airada histérica, en el Congreso frente a una pregunta que le resultó incómoda. Su extrema sensibilidad se tradujo en reiterados gritos de 'vergüenza' y 'no se puede' que a las claras desbordó cualquier escenario razonable. El documento sonoro es del todo elocuente y hasta la protagonista debió percibirlo.

No ha sucedido así con el asunto ahora en boga de las pulseras antimaltrato por violencia machista, cuyo cambio de operativa puso de relieve un vacío de protección durante amplio espacio de tiempo. La culpa no es suya, según parece, pues fue durante la gestión, por decirlo así, de Irene Montero cuando se produjo el desatino. La eurodiputada podemita reacciona para escurrir el bulto, siguiendo la propensión acostumbrada en las responsables del ramo.

A juicio de la ministra –más bien opinión, ya que tampoco criterio– la denuncia recoge 'bulos' y 'mentiras', causando 'alarmismo injustificado'. Igual que los infundios como 'propaganda machista' esgrimidos para defender la catastrófica ley del 'solo sí es sí'. Esa que hubo de reformarse tras arrojar el balance de numerosas excarcelaciones y rebajas de condenas de delincuentes sexuales.

Después de motejar de falsas las noticias y mendaces a sus denunciantes, sigue negando los avisos recibidos. Hacer oídos sordos a la molestia es otro de los recursos habituales. Cuando la evidencia se impone y queda de manifiesto el fallo –ella prefiere 'disfunciones'– llega la hora de dirigir los reproches a los aparatos. Alumbra la idea de que 'no hay tecnología fetén' y culmina con la manida excusa de atribuir responsabilidades al Partido Popular, pues utiliza torticeramente la crisis para esconder su horrible corrupción. Eso, mientras procesan al hermanísimo, así llamado en correos de la trama, e inician los trámites para la esposa de Sánchez. Es paradójico que Redondo se ofreciese para 'una cenita' con el fiscal general del Estado como consuelo ante su imputación. A tal punto ha llegado su inconsciencia.

Si se fijan, incurre de nuevo en antiguas prácticas y actitudes que blande su mentor a cuenta de los retrasos ferroviarios. Primero negar la premisa, luego invertir las culpas y a la postre justificarse por las limitaciones naturales de los elementos físicos. Me pregunto si es para ellos tan absolutamente imposible reconocer los fallos, presentar disculpas y corregir los errores. No extraña que reciban reprobaciones parlamentarias.