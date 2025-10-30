El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un año después

Rebeca Fernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Mientras escribo estas líneas, comienza el Funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA que sacudió Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía, hace ... exactamente un año. Sobrecoge ver a los familiares de las víctimas, emocionados, explicar a los reyes de España a quiénes habían perdido: hijos, esposa, padres. Las asociaciones de víctimas pidieron que no estuviera presente Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, por la responsabilidad que tuvo en la negligente gestión de la catástrofe. Ni siquiera en este punto ha tenido la decencia de respetar el dolor de las víctimas. Se presentó en el acto y fue recibido con los gritos «¡Asesino!» por parte de quienes le recriminaban su presencia allí. Los familiares de 24 víctimas decidieron no acudir y dejaron sus sillas vacías para no compartir espacio con Mazón.

elcomercio Un año después