Gaza y las escuelas

Hace un par de días, conocimos, gracias a los medios de comunicación, la increíble noticia de las presiones que los centros educativos de la Comunidad ... de Madrid están sufriendo al intentar solidarizarse con la población de Gaza. Diez colegios han recibido orden de cese de actividades en relación con Palestina. Sin embargo, a pesar de las presiones orquestadas por la presidenta de la comunidad, que insulta a quienes se manifiestan pacíficamente, medio centenar de asociaciones de madres y padres se han sumado a un comunicado por la libertad de expresión y la educación en Derechos Humanos.

Son malos tiempos para la libertad de expresión, malos tiempos para la solidaridad y malos tiempos para la paz entre los pueblos. Como docente, me da vergüenza explicar al alumnado los requisitos para establecer una buena comunicación. Ayer les hablaba de la cooperación y la necesaria voluntad de entendimiento. Hoy escucho las noticias y pienso en el terrible ejemplo que les damos los adultos. Formamos parte de sociedades en las que se censura a los presentadores de televisión, en las que se defiende al más fuerte y se mira a otro lado mientras el agresor pisa la cabeza del más débil.

Todo esto pesa en nuestras mochilas, pesa el odio que destilan los partidos de ultraderecha, pesan los bulos y las mentiras que calan en las mentes de los chicos adolescentes y pesa muchísimo la falta de memoria.

Hace tres años, la Comunidad de Madrid apoyó las muestras de solidaridad que se organizaron en los centros educativos hacia el pueblo ucraniano, después de sufrir la invasión de Rusia. Entonces no era «política», era fraternidad. No es cierto, nuestras alumnas y alumnos saben más que ciertos políticos, para ellos se trata de niñas y niños, les da igual el color de su piel o el idioma en el que se comuniquen.

Entre toda la tristeza y la rabia que me inunda estos días, intento encontrar algún asidero. ¿Podemos dejarles alguna esperanza a nuestros jóvenes? ¿hay algún referente positivo al que puedan mirar? Sí que lo hay. Las manifestaciones pacíficas en el final de La Vuelta Ciclista, las madres y los padres del alumnado madrileño que se rebelan. Las y los artistas del cine español que no se callan, incluso el Gobierno de coalición, que alza su voz contra el genocidio, marcándole el paso a la Unión Europea en favor de la paz.

Podría hacerse más, muchísimo más y sin duda podría haberse hecho antes, pero se está haciendo y creo que quienes creemos en la paz y en el diálogo debemos remar en esa dirección.

La organización Amnistía Internacional en colaboración Asturies con Palestina y otras entidades está organizando para el 27 de septiembre la lectura de los nombres de las niñas y niños asesinados en Gaza. Son ya más de 18.000 no los olvidemos.