Gaza y las escuelas

Rebeca Fernández

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Hace un par de días, conocimos, gracias a los medios de comunicación, la increíble noticia de las presiones que los centros educativos de la Comunidad ... de Madrid están sufriendo al intentar solidarizarse con la población de Gaza. Diez colegios han recibido orden de cese de actividades en relación con Palestina. Sin embargo, a pesar de las presiones orquestadas por la presidenta de la comunidad, que insulta a quienes se manifiestan pacíficamente, medio centenar de asociaciones de madres y padres se han sumado a un comunicado por la libertad de expresión y la educación en Derechos Humanos.

Espacios grises

