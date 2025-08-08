El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desde el margen

Indignáos

Rebeca Fernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

El pasado miércoles, se conmemoraba el 80 aniversario del ataque con bombas atómicas que Estados Unidos realizó sobre Hiroshima y que repetiría, después, sobre Nagasaki. ... En los actos de memoria, participaron representantes de 120 países. Sin embargo, el debate sobre el rearme o el desarme sigue siendo polémico, nuestro mundo parece no aprender de los errores del pasado. El periodista y profesor Agustín Rivera Hernández reivindicaba estos días el valor de los testigos, del factor humano, de conocer las vidas de las personas que sufrieron. Él es autor del libro 'Hiroshima: testimonios de los últimos supervivientes'. Más allá de las aterradoras cifras de fallecidos, 140.000 en Hiroshima y alrededor de 70.000 en Nagasaki, están los nombres, las historias y también las víctimas que se convirtieron en supervivientes. Actualmente, siguen con vida 99.130 personas. Según explica el citado autor, estas víctimas piden acabar con las armas nucleares.

