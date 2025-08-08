El pasado miércoles, se conmemoraba el 80 aniversario del ataque con bombas atómicas que Estados Unidos realizó sobre Hiroshima y que repetiría, después, sobre Nagasaki. ... En los actos de memoria, participaron representantes de 120 países. Sin embargo, el debate sobre el rearme o el desarme sigue siendo polémico, nuestro mundo parece no aprender de los errores del pasado. El periodista y profesor Agustín Rivera Hernández reivindicaba estos días el valor de los testigos, del factor humano, de conocer las vidas de las personas que sufrieron. Él es autor del libro 'Hiroshima: testimonios de los últimos supervivientes'. Más allá de las aterradoras cifras de fallecidos, 140.000 en Hiroshima y alrededor de 70.000 en Nagasaki, están los nombres, las historias y también las víctimas que se convirtieron en supervivientes. Actualmente, siguen con vida 99.130 personas. Según explica el citado autor, estas víctimas piden acabar con las armas nucleares.

Buscando en mi estantería los libros que recogen testimonios de quienes vivieron la II Guerra Mundial, encuentro una pequeña publicación de Stéphane Hessel. Nacido en Berlín, en 1917, y criado después en París, se une en su juventud a la Resistencia contra los nazis. Es detenido por la Gestapo en 1944 y recluido en campos de concentración. Al terminar la guerra, inicia su carrera como diplomático y colabora con Naciones Unidas formando, parte del equipo que redactó, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este librito titulado '¡Indignaos!' se publica en nuestro país en 2011. Recuerdo haberlo leído cuando apareció. Su mensaje, en una Europa triste, atravesada por la crisis económica y los recortes sociales, caló profundamente en la juventud y sirvió de inspiración para quienes promovieron las protestas en Grecia y en España, que cristalizarían en el nacimiento del 15M.

Stéphane Hessel falleció en 2013. En sus últimos años, después de haber sido embajador de Francia ante la ONU, denunció la situación que vivía la población en la franja de Gaza y se convirtió en defensor de la causa palestina. En el citado libro, escribe sus reflexiones dentro de un capítulo titulado: 'Mi indignación a propósito de Palestina'. Relata en él cómo conoció los campos de refugiados palestinos creados, en 1948 por la Agencia de las Naciones Unidas, la UNRWA: «Más de tres millones de palestinos expulsados de sus tierras por Israel esperan un regreso cada vez más problemático» y continúa refiriéndose a Gaza en estos términos: «En cuanto a Gaza, es una prisión a cielo abierto, para un millón y medio de palestinos. Una prisión en la que se organizan para sobrevivir»

Qué pensaría hoy Hessel, casi quince años después de escribir estas palabras, si supiera lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Un genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina, tal y como recoge Amnistía Internacional en su informe 'Es como si fuéramos seres infrahumanos'. Netanyahu con una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y las principales potencias mundiales mirando hacia otro lado. Sin duda, creo que volvería a pronunciar las mismas que entonces dirigió a la juventud: «Mirad a vuestro alrededor, encontraréis los hechos que justifiquen vuestra indignación [..] Encontraréis situaciones concretas que os llevarán a emprender una acción ciudadana fuerte. ¡Buscad y encontraréis!».