Acabo de regresar de unas breves vacaciones. La oportunidad de conocer otras tierras y visitar exposiciones siempre es gratificante. En una de las salas del ... Museo de Arte Reina Sofía se encuentran varios carteles de propaganda antifascista de la Guerra Civil Española. En uno de ellos, podía verse a los gobernantes de las democracias europeas de los años treinta formando el comité de no intervención. Inmediatamente, mi pensamiento se fue a Gaza, a Palestina. ¿Cómo podemos permitir que un genocidio esté teniendo lugar delante de nuestros ojos? ¿Por qué las actuales democracias europeas no son capaces de pararlo?

La sociedad civil se organiza, se manifiesta, los colectivos de artistas han alzado su voz para denunciar lo que está sucediendo y pedir un alto el fuego definitivo. La coalición en el gobierno acuerda impulsar una ley para hacer efectivo el embargo de armas a Israel. Sin embargo, nada de esto es suficiente. Los repartos de comida y ayuda humanitaria se han convertido en una 'trampa mortal', y han muerto más de mil palestinos en estos incidentes desde mayo, cuando la empresa militar controlada por Israel y apoyada por Estados Unidos asumió estas funciones.

No podemos imaginar el sufrimiento de las familias al ver a sus hijas e hijos morir de hambre. En los últimos tres días, según declaraciones a EFE del director de la unidad de información en el Ministerio de Sanidad, han muerto al menos 33 personas palestinas, doce eran niños. La causa de estas terribles muertes ha sido la desnutrición. Desde el inicio del conflicto, más de cien personas han muerto de hambre, ochenta de ellas eran niñas y niños.

Ante esta insoportable situación, más de cien organizaciones internacionales y palestinas han pedido de manera inmediata un alto el fuego permanente. También piden que se levanten todas las restricciones para acceder a la Franja. En su comunicado, explican que, en los lugares de distribución de alimentos en Gaza, se cometen masacres prácticamente a diario. Hasta el 13 de julio, la ONU había confirmado la muerte violenta de 875 personas palestinas mientras trataban de conseguir alimentos, 201 en las rutas de ayuda humanitaria y el resto en puntos de distribución.

El gobierno de Israel impone restricciones, demoras y fragmentación consiguiendo así el asedio total, han generado caos, hambruna y muerte. Según se recoge en el comunicado de las ONG, un miembro del personal de ayuda humanitaria que proporciona apoyo psicosocial habló del devastador impacto en la infancia: «Los niños y las niñas les dicen a sus padres que quieren ir al cielo, porque allí al menos hay comida». El personal dedicado a la ayuda humanitaria en Gaza también se encuentra afectado por las restricciones y afirman que «se están consumiendo» debido al hambre.

Sé que conocer la realidad es doloroso, pero no podemos, no debemos mirar hacia otro lado. Las generaciones futuras no nos lo perdonarían. El próximo lunes 28 de julio, Amnistía Internacional, una de las organizaciones que firma el citado comunicado, presentará en Avilés su Informe 2024/2025. La situación de los Derechos Humanos en el Mundo. Será a las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.