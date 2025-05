¿Qué piensa la juventud?

Todavía suenan en nuestra memoria los ecos de las canciones de Eurovisión cuando por fin se empieza hablar del elefante en la habitación. Los periodistas ... de RTVE, a pesar de las amenazas de la UER, incluyeron un rótulo en la retransmisión que decía 'Frente a los Derechos Humanos el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina'. Dos días después el presidente Pedro Sánchez defendió que se aparte a Israel de Eurovisión «igual que a Rusia se le exigió salir de competiciones internacionales». Por su parte, Olga Rodríguez nos puso un espejo delante con el certero artículo que escribió hace unos días, titulado '¿Y Europa qué hacía mientras Israel asesinaba en Gaza y cantaba en Eurovisión?'.

Sin embargo, a pesar de que el debate ha comenzado, son muchas las voces que intentan acallarlo. Una vez más las redes sociales, conquistadas por agitadores reaccionarios de ultraderecha, dejan su huella en las voces de los más jóvenes: «Profe, ¿viste que Melody perdió Eurovisión por culpa de Pedro Sánchez?». Uno de mis alumnos se dirige a mí con esa pregunta y toda la inocencia de sus 13 años. Le dije que no sabía de qué estaba hablando y le pedí que me lo explicara. «No te lo sé explicar, sé que es así, pero no te sé decir por qué». Les hablé entonces de la importancia de que piensen por sí mismos, de que sean personas críticas. Los necesitamos para construir un mundo más justo y pacífico.

A pesar de estos momentos, confío en nuestra juventud. Sé que, si no tratamos de manipularlos con bulos y mentiras, si les damos herramientas para que reflexionen, lo van a hacer y debemos escucharlos. Sin ir más lejos, hoy, 22 de mayo, se celebrará en el salón de actos del IES Carreño Miranda de Avilés la I Cumbre Estudiantil por el Medio Ambiente y los Derechos Humanos, organizada por Amnistía Internacional Asturias. Se trata de un encuentro en el que participan cuatro centros educativos de distintas localidades asturianas. Con este acto, la organización de defensa de los Derechos Humanos culminará el trabajo realizado durante este curso en distintos centros educativos que han albergado la exposición 'Crisis climática'.

Durante el desarrollo del encuentro varios grupos de estudiantes que representan a cada uno de los centros presentarán los innovadores proyectos que han realizado tras haber analizado la relación existente entre la crisis climática y el deterioro de los Derechos Humanos en el mundo. Además, los asistentes conocerán la historia de las 'Guerreras por la Amazonía', nueve jóvenes ecuatorianas que han puesto en riesgo su vida por su lucha contra la instalación de mecheros de la industria petroquímica en la Amazonía. La jornada terminará con la lectura de un manifiesto en el que se recogerán todas las aportaciones realizadas y el compromiso de estos jóvenes con el cuidado del medio ambiente y los Derechos Humanos. 26 alumnos de mi centro van a acudir y van a participar mostrando todo lo que han realizado este curso, a partir de la exposición de Amnistía Internacional. Será un honor escuchar sus voces y tomar nota de sus reflexiones y sus compromisos porque ellas y ellos son nuestro futuro.