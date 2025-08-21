Hace un par de meses, tuvimos la suerte de tener en Avilés a Óliver Laxe, el director de la galardonada Sirat. Además de esta película ... es autor de otras obras, entre las que destaca Lo que arde. Estos días, en los que el fuego ocupa continuamente nuestras pantallas y nuestros pensamientos, he pensado mucho en ese largometraje. En la televisión se suceden las tertulias en las que tratan de buscarse las causas de la tragedia. Las consecuencias son palpables: más de 388.000 hectáreas arrasadas, varios muertos y pueblos enteros destrozados. Las personas que los habitaban, unas 33.000, son desplazadas a instalaciones municipales por seguridad.

En mitad de estas desgracias, la escritora y periodista de La Bañeza Marta del Riego leía un manifiesto en el que denunciaba el abandono que sufrían quienes habitaban los pueblos y veían cómo se quemaban todos los paisajes de su infancia. Pienso ahora en los paisajes de mi infancia, en aquellos veranos eternos y en la alegría que sentía cuando cruzábamos el puente de Barrios de Luna y comenzábamos a sentir el calor. Uno de aquellos veranos, en 1981, lo pasamos en Ribadelago. Recuerdo la playa alrededor del lago de Sanabria y a mis hermanas y a mis primas felices, como si el tiempo se hubiera detenido. Ayer escuché, en la radio, que las poblaciones de Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo acababan de ser evacuadas porque estaban rodeadas por el fuego. Me recorrió un escalofrío similar al que sentí de niña cuando me contaron la tragedia que vivió Ribadelago en el año 1959.

Mirando al lago, el hombre que nos alquiló su casa nos contó cómo en pleno franquismo construyeron una presa, en menos de tres años y con malos materiales. Antes de que fuera inaugurada por el dictador, en 1956, tuvo que ser reparada varias veces. Finalmente, el 8 de enero de 1959, las intensas lluvias, las bajas temperaturas y la precariedad en la construcción hicieron que la presa reventara y en 12 minutos el pueblo de Ribadelago quedó sepultado por el agua, sin que nadie pudiera hacer nada. Murieron 144 personas, la mayoría eran niñas y niños. Yo pensaba en aquella historia y me parecía muy lejana, como si hablara de otra sociedad, de otro tiempo y creía que en el futuro no podría pasar nada semejante, porque los seres humanos aprendemos con la historia. Después de lo ocurrido con la DANA de Valencia y ahora con los incendios, veo que estaba en un gran error. Imagino a unas niñas, en el futuro, escuchando las historias de las terribles consecuencias del Cambio Climático y pensando que la nuestra era una sociedad del pasado y que eso no puede volver a suceder. Ojalá ellas estén en lo cierto.

Sin embargo, no debemos olvidar que las coordenadas temporales no excluyen las geográficas. Mientras seguimos lamentando los incendios y nuestra estupidez como sociedad, hay otras niñas y otros niños que ven ahora mismo cómo sus casas son destruidas, cada día, por el ejército de Israel, mientras sus madres lloran porque la comida no alcanza y el hambre acecha. La organización Amnistía Internacional acaba de dar a conocer nuevos testimonios que ofrecen datos convincentes de que el hambre a que somete Israel a la población palestina en Gaza es una política deliberada. Como dijo la escritora Maruja Torres, en el Encuentro Ciudadano por la Paz en Palestina celebrado la semana pasada en Avilés, debemos decir muy alto: «Basta ya, Gaza no estás sola».