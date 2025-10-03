Valientes
Rebeca Fernández
Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00
El año pasado tuve la suerte de escuchar a una mujer cuyo testimonio me sobrecogió. Se trataba de Anabel Montes Mier, una joven médica asturiana ... que ha formado parte de las misiones humanitarias de Open Arms y Médicos Sin Fronteras, organizaciones que trabajan para cambiar el mundo, ayudando donde no llegan, o no quieren llegar, los gobiernos.
La conocí en el marco de unas jornadas de Amnistía Internacional, entidad que defiende los Derechos Humanos en todo el mundo. Sus experiencias rescatando a personas migrantes me impactaron, pero también lo hicieron sus ojos, intensamente azules, y su pelo que es del mismo color, igual que el mar.
Hace unas semanas me enteré de que Anabel se había sumado a la Flotilla de la Libertad, el proyecto más valiente peligroso y justo que he visto en los últimos tiempos. En una sociedad cobarde y violenta con dirigentes como Trump o Netanyahu que están llevando la guerra y el terror a nuestras vidas, surge de pronto un grupo de personas valientes como Anabel, que pone su cuerpo y su vida en peligro para llevar la justicia donde las democracias occidentales no se atreven a mirar.
El ejército de Israel ha interceptado varias embarcaciones de la Flotilla de la Libertad y ha detenido ilegalmente a numerosas activistas, entre quienes están Greta Thunberg o Ada Colau. La reacción de gran parte de la ciudadanía ha sido increíble: las calles se han llenado de solidaridad y de protesta, en Roma, en Bruselas, en Madrid, en Barcelona. Incluso en Avilés hemos visto como no sólo gente mayor sino también gente joven ha salido a mostrar su solidaridad con esas personas valientes de la Flotilla de la Libertad.
Me faltan las palabras para mostrar mi respeto y mi admiración. Alguien a quien quiero me dijo ayer: «esas son las personas que deberían gobernar el mundo».
El pasado miércoles, un grupo de profesoras del IES en el que trabajo salimos al patio y leímos, con las alumnas y alumnos que quisieron participar, los nombres de las niñas y niños asesinados en Gaza. Ya son más de 18.000, no pudimos leerlos todos, pero me pareció emocionante el comentario de una de las estudiantes: «cualquier ayuda es poca, profe».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión