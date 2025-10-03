El año pasado tuve la suerte de escuchar a una mujer cuyo testimonio me sobrecogió. Se trataba de Anabel Montes Mier, una joven médica asturiana ... que ha formado parte de las misiones humanitarias de Open Arms y Médicos Sin Fronteras, organizaciones que trabajan para cambiar el mundo, ayudando donde no llegan, o no quieren llegar, los gobiernos.

La conocí en el marco de unas jornadas de Amnistía Internacional, entidad que defiende los Derechos Humanos en todo el mundo. Sus experiencias rescatando a personas migrantes me impactaron, pero también lo hicieron sus ojos, intensamente azules, y su pelo que es del mismo color, igual que el mar.

Hace unas semanas me enteré de que Anabel se había sumado a la Flotilla de la Libertad, el proyecto más valiente peligroso y justo que he visto en los últimos tiempos. En una sociedad cobarde y violenta con dirigentes como Trump o Netanyahu que están llevando la guerra y el terror a nuestras vidas, surge de pronto un grupo de personas valientes como Anabel, que pone su cuerpo y su vida en peligro para llevar la justicia donde las democracias occidentales no se atreven a mirar.

El ejército de Israel ha interceptado varias embarcaciones de la Flotilla de la Libertad y ha detenido ilegalmente a numerosas activistas, entre quienes están Greta Thunberg o Ada Colau. La reacción de gran parte de la ciudadanía ha sido increíble: las calles se han llenado de solidaridad y de protesta, en Roma, en Bruselas, en Madrid, en Barcelona. Incluso en Avilés hemos visto como no sólo gente mayor sino también gente joven ha salido a mostrar su solidaridad con esas personas valientes de la Flotilla de la Libertad.

Me faltan las palabras para mostrar mi respeto y mi admiración. Alguien a quien quiero me dijo ayer: «esas son las personas que deberían gobernar el mundo».

El pasado miércoles, un grupo de profesoras del IES en el que trabajo salimos al patio y leímos, con las alumnas y alumnos que quisieron participar, los nombres de las niñas y niños asesinados en Gaza. Ya son más de 18.000, no pudimos leerlos todos, pero me pareció emocionante el comentario de una de las estudiantes: «cualquier ayuda es poca, profe».