Una voz, una imagen y un barco

El pasado miércoles, se presentó en el Festival de Cine de Venecia la La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. La ... película incluye el audio real en el que Hind Rajab, una niña palestina de tan solo seis años, pide ayuda por teléfono a la Media Luna Roja. Se encontraba dentro de un coche que estaba siendo disparado por el ejército de Israel. Este hecho sucedió el 29 de enero del año pasado. Desde la Media Luna Roja, intentaron garantizar una ruta segura para sacar de allí a la pequeña y a su familia, pero finalmente, la ambulancia fue tiroteada y la pequeña murió. El público asistente a la muestra quedó sobrecogido por la verdad que denunciaba la película. La ovación duró 24 minutos.

Hay voces que nos atraviesan el corazón y nos hacen despertar del letargo. No podemos acostumbrarnos al horror, no debemos tolerar lo que está sucediendo en Palestina. Se trata de un genocidio por parte de Israel, entidades como Amnistía Internacional así lo califican en sus informes. A veces, son las voces de los niños las que nos hacen despertar y otras veces son las imágenes. Estos días se cumplen 10 años de la publicación de la foto de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años cuyo pequeño cuerpo aparecía en una playa de Turquía.

En los últimos años han muerto 3500 niños en el Mediterráneo, según explica Lara Contreras, directora de programas de UNICEF. Óscar Campos, fundador de Open Arms afirma: «Cada vez que desayunamos muere un niño. Cada uno de ellos es otro Aylan, pero sin foto, sin nombre». Hace 10 años, él era un socorrista de Barcelona, que vio a su hijo en Aylan y quiso hacer algo para cambiar la situación. Por ese motivo fundó Proactiva Open Arms.

A partir de la publicación de aquella foto, la Unión Europea acordó el reparto de 120.000 personas refugiadas, aunque tuvo el voto en contra de Hungría, Eslovaquia, República Checa y Rumanía. Alemania recibió cerca de 900.000 personas, pero después pactó con Turquía la expulsión de los refugiados. Desde 2014, más de 32.000 personas migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo. Muchos de ellos eran niñas y niños como Aylan.

Sin embargo, líderes del partido ultraderechista VOX, como Santiago Abascal llaman «barco de negreros» al Open Arms y amenazan en sus redes sociales con hundirlo. Afortunadamente, hay dirigentes como el presidente canario Fernando Clavijo que, tras subir al barco de Open Arms, calificaba de fascista a Abascal.

El pasado domingo 31 de agosto, otro barco partía para defender los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, esta vez rumbo a Gaza. Se trata de la Global Samud Flotilla. En él, la activista medioambiental Greta Thunberg y la exalcaldesa Ada Colau, entre otras personas, intentarán llevar ayuda humanitaria a Gaza, rompiendo el cerco ilegal que impone sobre el territorio el ejército de Israel. Que el ejemplo de la Flotilla por la Libertad nos acompañe y nos inspire para no quedarnos en silencio.