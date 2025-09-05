El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desde el margen

Una voz, una imagen y un barco

Rebeca Fernández

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El pasado miércoles, se presentó en el Festival de Cine de Venecia la La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. La ... película incluye el audio real en el que Hind Rajab, una niña palestina de tan solo seis años, pide ayuda por teléfono a la Media Luna Roja. Se encontraba dentro de un coche que estaba siendo disparado por el ejército de Israel. Este hecho sucedió el 29 de enero del año pasado. Desde la Media Luna Roja, intentaron garantizar una ruta segura para sacar de allí a la pequeña y a su familia, pero finalmente, la ambulancia fue tiroteada y la pequeña murió. El público asistente a la muestra quedó sobrecogido por la verdad que denunciaba la película. La ovación duró 24 minutos.

