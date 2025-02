Reivindicaciones sindicales

Compartir

Los sindicatos mayoritarios, poco beligerantes hasta ahora ante un Gobierno en teoría cercano a sus posiciones, celebraron ayer cincuenta concentraciones en otras tantas ciudades para exigir al Ejecutivo que cumpla sus promesas electorales para derogar la reforma laboral y la de pensiones, así como la ... subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta que alcance, como mínimo, el 60% del salario medio al término de la legislatura. Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, advirtieron de que seguirán las movilizaciones si no se llevan a cabo estas reclamaciones. Los sindicalistas se rebelan contra la tesis, según ellos infundada, de que la perduración de las normas actuales que ellos pretenden derogar es una condición impuesta por Bruselas -los fondos europeos para la reconstrucción no son condicionales, pero la CE sí exige reformas- y alertan sobre la táctica del Gobierno de reclamar consenso en el diálogo social porque supeditar los avances a este criterio otorga derecho de veto a la patronal. Los sindicatos están en su papel, aunque nadie ignora que las circunstancias son en extremo difíciles y que el progreso social debe llegar por sus pasos y con prudencia para no producir efectos negativos en términos de crecimiento y empleo.

