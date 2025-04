C. Álvarez

Con esto del coronavirus y de la situación de pandemia mundial casi todos estamos asustados de la enfermedad, ansiosos a causa del aislamiento y preocupados por lo que vendrá, pero hay unos cuantos colectivos, muy pocos, que se están viendo beneficiados por el nuevo 'statu quo': los perros, que con toda la familia reunida en el salón y sus horas de paseo multiplicadas no dejan de menear la cola; los opositores, quienes de pronto y sin previo aviso se han visto felizmente acompañados en su cuarentena voluntaria; y, por supuesto, la Casa Real, que con todo este follón ha conseguido que la mayor crisis a la que habría tenido que hacer frente en los últimos años esté pasando desapercibida ante la opinión pública. Pese a todo, la filtración de las donaciones millonarias del rey emérito a Corinna Larsen ha levantado las alfombras, y la institución ha tenido que salir al paso, con un comunicado que confirma más que desmiente, según el cual Felipe VI renunciará a la herencia que le correspondería por parte de su padre y Juan Carlos dejará de percibir asignación alguna a cargo de los presupuestos generales del estado.

Teniendo en cuenta que últimamente tenemos temblando la hucha de las pensiones, me parece de recibo que dejemos de financiar entre todos, con casi 200.000 euros anuales, a un señor que tiene varios millones de euros ocultos en el extranjero. Lo que no me cuadra tanto, qué quieren que les diga, es que Felipe renuncie a su parte y deje tanta pasta en manos de las infantas: el dinero podría terminar engrosando las cuentas de un instituto dedicado a la organización de eventos deportivos y, de paso, al fraude fiscal. O lo que es aún peor, financiando la educación de Froilán.