Respirar está de moda, reza un titular que palpita en la pantalla de mi móvil. Mi teléfono palpita a causa de una caída tonta, que ... ha dejado la pantalla como una gran y cristalina tela de araña. El caso que es que leo el titular palpitante y pienso que hoy están de moda las cosas más inusitadas, como respirar.

Hay que respirar despacio, explica James Nestor en su libro 'Respira', que se ha convertido en una bomba de autoayuda en los Estados Unidos. Por si les interesa, hay que respirar de forma más pausada y consciente y hay que hacerlo por la nariz, no por la boca. La boca nos hace roncadores y no filtra el aire y no sirve para respirar, o sirve malamente. Está de moda, pues, respirar por la nariz.

También está de moda que te hagan un pasaporte covid con el que puedas entrar y salir, pero sobre todo entrar en donde tú quieras, sin atenerte a las normas sanitarias. Israel ha decidido premiar así a todos los que se vacunen y castigar, por ende, a los que se niegan a hacerlo. El ministro de Salud ha explicado que la vacunación no es obligatoria y nos hemos quedado todos, ciudadanos y espectadores, pelín desconcertados. Es como cuando tu madre quería que comieras coliflor y al negarte te decía, vale, no te obligo, pero no hay otra cosa. Es una libertad de chichinabo, pero funciona. Esas maneras siempre, siempre, funcionan.

Está de moda respirar y el pasaporte verde o pasaporte covid y la primavera asomará su cara de terciopelo en cuanto pongamos la patita en marzo. Volveremos a intentar salvar cuanto de salvable creamos oportuno y, con suerte, habremos respirado lo suficiente como para no solo estar de moda sino estar, que va siendo la única meta aceptable.