Revelación

MARISA LÓPEZ DIZ YE LLICENCIADA EN FILOLOXÍA HISPÁNICA Y ESPECIALISTA N'ASTURIANU Y GALLEGO-ASTURIANU, LLINGÜES LES DOS -XUNTO COL CASTELLANU- NES QU'ESCRIBE POESÍA Y NARRATIVA TANTO PA NEÑOS COMO P'ADULTOS. TIEN MEDIU CENTENAR DE PREMIOS Y MENCIONES, TANTO N'ASTURIES COMO A NIVEL NACIONAL. NA NUESA TIERRA DESTAQUEN ENTE OTROS: PREMIU FERNÁN CORONAS, PREMIU ELVIRA CASTAÑÓN, PREMIU XEIRA, PREMIU DE LA CRÍTICA, UROGALLO DE BRONCE DEL CENTRU ASTURIANU DE MADRID, XOSEFA CANELLADA, FERNÁNDEZ LEMA, NENÉ LOSADA O'L TEODORO CUESTA. COLLABORA EN DIVERSES PUBLICACIONES LLITERARIES Y LA SO OBRA TA RECOYIDA EN DELLES ANTOLOXÍES. ACTUALMENTE COMPAXINA'L SO LLABOR LLITERARIU Y CULTURAL COL SO TRABAYU COMO PROFESORA D'ENSEÑANZA SECUNDARIA.