Un paso atrás

Viendo el desarrollo del encuentro del Sporting ante el Cádiz podía parecer que el susto del descenso ya es pasado. Lo cierto es que aún ... falta por cerrar la permanencia y pelear después por la mejor clasificación posible.

En el aspecto económico no es lo mismo ocupar el puesto 17 que ser décimo, por poner un ejemplo. Hay mucha diferencia entre ambas posiciones. Y para el Sporting, necesitado de ingresos, es importante quedar cuanto más arriba mejor.

Otra alternativa para hacer caja, los traspasos, se va agotando. No quedan muchos canteranos para ello, y la gestión con los que pudieran estar en el mercado no parece que haya sido la más acertada. Si el traspasado fuera Dubasin (si de verdad se ejecuta antes la opción de compra), ni mejorando la dialéctica habitual, que no es sencillo, podría explicarse esa posterior venta.

Un final de temporada tranquilo puede facilitar el momento de los no habituales. De Oyón, por ejemplo. Tiempo habrá después para replantear un proyecto que, o no es válido, o está mal ejecutado. Jugar con fuego suele tener consecuencias conocidas.

Asier Garitano hizo un solo cambio en el once inicial frente al Cádiz respecto al encuentro anterior. Entró Nacho Martín por Nacho Méndez, buscando, posiblemente, un doble pivote posicional más defensivo. Fue suplente de nuevo Diego Sánchez, esta vez, además, sin minutos. Es difícil de explicar y más aún de entender.

En el periodo inicial, el Sporting no salió con la misma intensidad que ante el Mirandés. El Cádiz ganaba la mayoría de balones divididos y duelos individuales. El conjunto gijonés no se encontraba a gusto ni con, ni sin balón. El cuadro gaditano buscaba un juego directo con entradas por las bandas, especialmente por su izquierda. La ausencia de Guille Rosas, está vez por lesión, se hizo notar y no solo en la faceta ofensiva. Es muy obvio.

El cuadro gijonés, colocado en bloque bajo, tenía mucha distancia hasta el área local después de robar el balón. El gol del Cádiz fue una suma de errores que no acaban de desterrarse tampoco en esta nueva etapa.

En la segunda parte, el Sporting adelantó la defensa intentando jugar en campo rival. Gelabert, que había empezado como volante muy ofensivo, se colocó claramente como enganche, aportando, junto al incorporado Nacho Méndez, algo más de verticalidad y de velocidad al juego. Los cambios del citado Gelabert y de Dubasin, sorprendentes ambos, limitaron notablemente las opciones ofensivas.

Esta vez, el resultado no hizo válido el orden, la disciplina táctica y la eficacia que un marcador favorable antepone al buen fútbol. El déficit en cuanto a juego fue tan evidente como preocupante. Para el presente y para el futuro.

El próximo sábado, el Sporting femenino se jugará la permanencia ante Osasuna. Llevar el encuentro a El Molinón quizás sería una forma de premiar el esfuerzo de unas futbolistas que tuvieron que sortear no pocas dificultades para intentar mantener la categoría.