Difícil de entender

El planteamiento de Asier Garitano frente al Almería tenía relación con el posicionamiento de varias parejas en el campo. La colocación de Otero y de ... Gaspar por delante de Guille y Diego pretendía disminuir el potencial local por las bandas. Pablo Vázquez y Perrin se asociaban para salir ganadores de los numerosos centros laterales que se preveían.

La novedad de Justin Smith al lado de Corredera propiciaba un doble pivote más físico, con más centímetros y mayor control posicional. Y, por último, la ubicación de Dubasin en punta, con Gelabert por detrás, buscaba mayor velocidad para aprovechar los espacios que la adelantada defensa almeriense podría dejar. La posición de Otero en banda elevaba a cinco el número de extremos disponibles.

Durante la primera mitad, el Sporting estuvo bien colocado en el campo. Las líneas estaban juntas, se ganaban duelos individuales y existía velocidad de ejecución para crear peligro en las transiciones, ante un Almería con problemas en el repliegue. Le costaba correr hacia atrás. El extraordinario gol de Gaspar hacía justicia al mejor fútbol de un excelente Sporting.

Todo cambió con la absurda expulsión de Guille Rosas en el minuto 51. No es cierta la redacción del acta sobre la jugada. El futbolista no sale ni permanece fuera del campo de forma voluntaria, sino como consecuencia de la entrada de un rival que debería haberse sancionado con una falta que hubiera evitado todo lo posterior.

Más indignante aún es el tema de Kevin. Es complicado admitir que viendo la herida que el futbolista tenía en la tibia, el árbitro sancione disciplinariamente con una tarjeta amarilla para la víctima..

Parece incomprensible que el VAR no haya intervenido para corregir un error que sí parecía claro y flagrante. Y no es la primera vez. A Nacho Martín le sucedió algo parecido en La Coruña. Esa jugada acabó con la comentada herida en la pierna de Kevin, falta en contra y tarjeta amarilla para él. Delirante.

El Sporting hizo 7 faltas y recibió 8 tarjetas. Tal cual.

Con un futbolista menos era difícil neutralizar el poder ofensivo local. El Sporting pasó a defender en bloque bajo y ahí la calidad individual del Almería tenía ventaja.

Garitano intentó recomponer al equipo colocando un 1-4-3-2 y posteriormente, viendo la superioridad por fuera del cuadro andaluz, reforzar las bandas con un 1-4-4-1. No dio resultado. El 2-1 final no hizo justicia al esfuerzo y, por momentos, buen fútbol del cuadro gijonés, que a base de casta y orgullo acabó el partido en el área local. Poco que reprochar al equipo.

Varios son los actores del encuentro que deben reflexionar sobre su actuación. Los expulsados, por acciones posiblemente evitables, y el colegiado y sus compañeros del VAR, por tomar decisiones que cada vez hacen más difícil entender su complicada labor. Varias jugadas similares en la misma jornada tuvieron distinta sanción.

El domingo, ante el Albacete, toca volver a la senda de la victoria. Sí o sí.