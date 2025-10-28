Una victoria de mérito

Empezó bien el fin de semana con las goleadas del División de Honor (un equipo muy joven con futbolistas de proyección) frente al Oviedo y ... la del Sporting Atlético ante el Colunga, que ojalá signifique un punto de inflexión en la temporada del filial.

No entró demasiado bien el Sporting al partido contra el Zaragoza. Se cometían errores en acciones técnicas sencillas y la posición adelantada de ambas defensas hacía complicada la fluidez en el juego.

El cuadro aragonés ponía intensidad en todas las acciones. No era fácil superar su orden posicional. Con balón, les costaba más. El conjunto rojiblanco no tenía excesivos espacios para correr y en ataque estático no había la movilidad necesaria para dar soluciones al poseedor.

Tal y como transcurría el partido, la estrategia podía ser decisiva. El gol de Otero, en un lanzamiento de córner, cumplió los requisitos para que una estrategia sea efectiva: un buen lanzador, unos movimientos adecuados y un rematador que ataque al espacio creado. Todo sucedió en esa acción del tanto local. El Zaragoza sacó dieciséis córners. Apenas remató ninguno. Mérito del cuadro técnico y jugadores rojiblancos.

Después del 1-0, el Sporting se sintió más cómodo, pero la lesión de Gaspar y la posterior de Otero complicaron mucho el partido y el futuro inmediato. Con Cortés, Queipo, Caicedo y Amadou (cuatro delanteros en el banquillo), sorprendió (o no tanto) que fuera un centrocampista y un lateral quienes los sustituyeran. La rigurosa expulsión de Dubasin acabó por modificar definitivamente el rumbo del encuentro.

El resultado y la ventaja que otorga el análisis posterior al partido dan la razón al míster en los cambios. Si el marcador hubiera sido adverso, las alabanzas seguramente se convertirían en críticas. Es fútbol.

Que la plantilla es corta en número es evidente. Ni llegó el central que iba a completar un puesto fundamental, ni algunos fichajes dan el nivel esperado, ni el filial aporta lo que se dijo que aportaría. Es un déficit que viene desde la pretemporada y que dará que hablar.

Borja Jiménez modificó el dibujo tras el descanso. Con solo diez jugadores, eligió un 1-5-3-1 para intentar defender los envíos laterales, reforzando el centro de la defensa.

Sorprendió la sustitución de Gelabert. Quizás podría entenderse mejor el cambio de Corredera, que acumulaba cuatro tarjetas. Le acabaron sacando la quinta.

A menudo suele analizarse el rendimiento de un equipo en base a su actuación con balón. Con un futbolista menos, el Sporting apenas existió en ataque, es cierto, pero en defensa, el cuadro gijonés, aún defendiendo ya en bloque bajo, hizo un derroche físico enorme, juntó las líneas y Yáñez apenas pasó apuros. La victoria fue justo premio al enorme trabajo colectivo y al espectacular apoyo de El Molinón.

El partido de Copa será una oportunidad para que algunos futbolistas puedan demostrar sus cualidades. Van a ser necesarios.