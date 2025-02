Romance de valentía

Comenta Compartir

La valentía, si no es la de enfrentarte con las manos a un tigre, es difícil de explicar. Puede ser una cosa o su contraria. ... La valentía para dar el indulto a los presos catalanes. O la valentía para no darlo. Pensar más allá, como Marvin Harris explica en 'Vacas, cerdos, guerras y brujas' sobre la India: «Parece probable que el sentido del sacrilegio indecible que comporta el sacrificio de vacas esté arraigado en la contradicción intolerable entre necesidades inmediatas y condiciones de supervivencia a largo plazo». La otra valentía, tan difusa como real, estaba en las reticencias y tiquismiquismo del PP a otra nueva foto de Colón. A no protestar por los indultos al lado de Vox. Y todo por el qué dirán, que van a decir igual. Fachas, más que fachas. También es facha el Tribunal Supremo. Pero el PP ha anunciado, después de Vox, que se suma a la convocatoria lanzada por Rosa Díaz desde la plataforma Unión 78. Y que esto parezca valentía.

