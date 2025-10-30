El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El rey emérito Juan Carlos I, a la salida en coche de la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) el pasado mes de septiembre EFE

No dejar entrar al viejo

En diagonal ·

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Un, dos, tres golpes hubo el 23-F, según don Juan Carlos. Le Figaro y Le Point publican extractos de sus memorias (salen el 5 ... de noviembre allí). Los tres golpes son los de Tejero, Armada y los políticos franquistas. Cuenta que para el discurso desde la Zarzuela se puso la chaqueta de general, pero no los pantalones. Que sigue (o seguía) los consejos antiedad de Clint Eastwood («no dejar entrar al viejo») y que nada está organizado para su muerte. La única certeza es el pudridero, pero en el Panteón de los Reyes no cabe. Está preparado para las críticas por el libro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  5. 5 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  6. 6

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8

    Una sentencia obliga a rebajar el peaje cuando hay obras y atascos como los del Huerna
  9. 9 El rey emérito advierte que «la democracia no cayó del cielo» y justifica su exilio para no dañar a Felipe VI
  10. 10

    El aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, será gratuito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio No dejar entrar al viejo

No dejar entrar al viejo