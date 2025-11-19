El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alvaro Domecq Romero, rejoneador Archivo

¡Espléndida, Espléndida!

En diagonal ·

'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

Ha muerto Alvarito Domecq a los 85 años. Alvarito porque Álvaro Domecq Romero era hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez. Propietarios ambos ... a lo largo del tiempo de la ganadería brava Torrestrella. Alvarito fue fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y autor del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'. 'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros. Vale, tampoco es que haya muchas buenas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

