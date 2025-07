Hablar de más

No hay hijos del padre o la madre que no son a la vez del padre y la madre de los que hablamos

Hay gente que dice vacas o finde. Hay gente que despreciamos a los que dicen vacas o finde. También están los de peli o prota. ... Y curro o currar. Peor es la mentecatada de que alguien nos cuenta algo en primera persona. A ver, lo extraordinario sería que lo contara en tercera persona, como Aída Nízar, y entonces sí que tendría que ser señalado. O tener hijos en común. Casi siempre sin que haya hijos de otra procedencia. Vaya, que no hay hijos del padre o la madre que no son a la vez del padre y la madre de los que hablamos. Leo que Álvaro Morata y Alice Campello tienen cuatro hijos en común. Tienen cuatro hijos y ya. Es como pertinaz sequía. En primera persona (no siendo necesario) e hijos en común (no siéndolo tampoco) es lo de Pascal diciendo que ha escrito una carta más larga de lo habitual porque no tenía tiempo de hacer una corta. Ojalá todo fuera colocar un etcétera, que sirve para que crean que sabes más de lo que en realidad sabes.

