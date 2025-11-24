El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. EFE

Imposible conciliar

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional. Que no deja de ser lo mismo. Por un lado, un padre-rey ... al que reivindicar (lo hizo el viernes en el reparto de toisones). Por otro lado, un padre-rey al que esconder a la vez que invitar (lo hizo el sábado). Esa comida en El Pardo era como la de una familia grande que reserva para una celebración un restaurante con salones grandes en El Pardo. Que será muy palacio real, pero no es la casa familiar. Y como Pla diría de las luces de Nueva York, ¿esto quién lo paga? Las comidas con Hitler las pagaban los comensales. El cubierto se pagaba a Bormann. Salía por cincuenta o cien marcos. Göring cada vez iba menos. «Es que se come tan mal», dijo un día a Speer. A Don Juan Carlos le gusta comer bien, pero no iba a dejar de ir, aunque en El Pardo se comiera mal, que no lo sé. Y aunque la comida no fuese en la Zarzuela, su casa. Aquí todo es más absurdo que en 'Ubú rey'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  3. 3 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilso, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  4. 4

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  5. 5 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  6. 6 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  7. 7

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  8. 8 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  9. 9

    Las nuevas solicitudes de ayudas al alquiler en Gijón caen por la falta de pisos de menos de 550 euros al mes
  10. 10 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Imposible conciliar

Imposible conciliar