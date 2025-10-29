El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana. EP

En serio

En diagonal ·

Mazón lleva un año desde la tragedia siendo president

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Feijóo emplaza a Mazón a dar explicaciones. Da igual cuando leas esto, aunque este martes se dieran como noticia las declaraciones de Feijóo en las ... que pedía esas explicaciones. Si Mazón da explicaciones, hombre. Lo que pasa es que una cada día para que vayamos armando el puzle. Un año después de la tragedia es Vox quien más aprovecha el merecido descrédito político del Gobierno autonómico y del nacional. Al menos en las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  4. 4

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  5. 5 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  6. 6 Todo lo que se sabe sobre la aparición de la pistola simulada junto al Hotel de la Reconquista, en Oviedo
  7. 7 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  8. 8

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  9. 9 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  10. 10

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En serio

En serio