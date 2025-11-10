El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El cineasta y escritor David Trueba. E. P.

Solo siete sabios

En diagonal ·

David Trueba es el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Quizá he citado más veces a David Trueba que a Wilde o Churchill. Por 'Blitz', novela que ahora ha llevado al cine con el título ... de 'Siempre es invierno'. Y lo seguiré citando por eso de que la juventud es juventud, que la belleza va por otro sitio. David Trueba, que acaba de publicar 'Mi 69', un librito de memorias y de ese año, el de su nacimiento, es como el gánster de 'Balas sobre Broadway' (otra de mis citas recurrentes). O sea, el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  3. 3 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  4. 4 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  5. 5 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  6. 6

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  7. 7 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  8. 8

    Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante
  9. 9 «Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»
  10. 10 «Vivir fuera es comprender al otro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Solo siete sabios

Solo siete sabios