Rosa sin espinas

Hace años escribí sobre las sandías sin pepitas, quintaesencia de un mundo en el que buscar comodidad en el presente nos dispensa de construir el ... futuro, y de aprender de un pasado manipulado por cada tendencia en disputa. Sin semillas de calidad es difícil obtener frutos sanos. Ojalá en vez de poner el grito en el cielo con la educación de una princesa imaginaria, reclamáramos la misma calidad para nuestra educación pública, para que dejará de funcionar como herramienta de domesticación de alumnos y profesores, que en vez de educadores son burócratas sin una autoridad real. Ni una educación de calidad, ni la república, se obtendrán a fuerza de insistir en carencias y taras que saltan a la vista.

Tomar partido solo mirando quién está en frente es una bonita excusa para no hacer nada, y repartir cheques en blanco a quienes no los merecen. Los universos ilusionistas que los jóvenes consumen a través de las pantallas superan en mucho a las experiencias reales que están a su alcance. Las cosas que les gustan, o son demasiado caras, o están prohibidas por la pandemia. Si antes de la tos maldita escaseaban los rituales de paso, exceptuando algún coma etílico ritual -o los escarceos sexuales provocados dentro de una lógica jerárquica grupal-, ahora las algaradas callejeras son la única fuente de adrenalina. Los 'influencers' eclipsaron a los cantantes en un mundo ausente de modelos, lleno de padres que se odian o están ocupados en sus propias vidas o en sobrevivir. Muchos jóvenes aspiran a ser 'youtubers' libres de impuestos, porque descubrieron las carencias de una estructura administrativa mastodóntica que desperdicia recursos.

Perdimos la fe en la religión a causa de sus ministros, en la democracia por culpa de los políticos, y dudamos hasta de los hechos gracias a algunos periodistas. Muchos dirigentes de nuestra izquierda mal han leído a Marx y a Gramsci, pasando por alto a Buda o Foucault. Platón afirmaba, en su 'República', que todas las democracias acaban convirtiéndose en tiranías, con la coartada de defender libertades convertidas en privilegios. El descontento popular se aplaca con mentiras, como los malos médicos engañan a sus pacientes con placebos, en vez de utilizar la dolorosa cirugía de la verdad. Las malas prácticas nacen de los malos ejemplos y estos tienen tantos responsables como multitud de testigos silentes. No sabemos más que de lo nuestro, y lo nuestro es muy poco, y tiene bastante menos importancia de la que le atribuimos. Los enemigos de la humanidad no son ni el capitalismo ni el comunismo, sino la avidez de los que no tienen otro color que el del dinero y solo aman la rosa cuando no tiene espinas.