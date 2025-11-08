El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Juan Carlos I, el Rey emerito.

Juan Carlos I el Resentido

A la última ·

Alejado de la realidad, no es capaz de asumir que el manto de sus logros dejó de tapar sus muchos desmanes hace tiempo

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Para haber estado a punto de pasar a la historia con el sobrenombre de el Breve, Juan Carlos I acabó reinando cuatro décadas. De ahí ... que, tras comprobar que había llegado para quedarse, tuvieran que cambiarle el mote: basándose en su aparente llaneza, lo apodaron el Campechano, como si fuera el tío abuelo que empieza la conga en las bodas y cuenta chistes en las reuniones familiares. No sabíamos entonces que podrían haberle llamado el Pichabrava, apelativo atribuible a muchos de sus antecesores. Solo le faltó tener una amante bizca, como dijo María José Cantudo que tuvo Enrique Cornejo. Por lo demás, la bragueta real fue muy inclusiva, porque las hubo rubias y morenas, actrices y empresarias, famosas y anónimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  3. 3 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  4. 4

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  5. 5 Caen en Langreo tres miembros de una banda que robaba a clientes de bancos por el método de la siembra
  6. 6 Así se prepara Gijón para acoger este fin de semana la multitudinaria oposición sanitaria de Asturias
  7. 7 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Murcia: «Se me ha nublado la cabeza»
  8. 8 Un día fuera de lo común para levantar la mano
  9. 9 Un incendio de madrugada en Piloña calcina una casa y derriba el techo de otra
  10. 10 Emotiva despedida a Alfredo Tejedor, «padre coraje» y expresidente de Aspace Gijón que «hizo de la adversidad virtud»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juan Carlos I el Resentido

Juan Carlos I el Resentido