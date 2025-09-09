Cristianos viejos

Comenta Compartir

En torno a sublimaciones históricas, como la escaramuza de Covadonga, se ha creado un relato que mitifica lo español, revistiéndolo de una pureza que nunca ... tuvo. Si el sistema sanitario fuera capaz de ofrecer a cada compatriota que lo solicitara un mapa genético completo, muchos contemplarían con estupor su mezcolanza de sangres y razas. Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Harvard, publicado en la revista 'Science', analizó el genoma de más de 3.000 individuos antiguos y modernos de la Península Ibérica. Entre sus hallazgos más sorprendentes descubrió que hace unos 4.000 años hubo una invasión de poblaciones esteparias, compuesta por pastores de Europa del Este, que sustituyó casi por completo a los individuos locales. Este reemplazo no fue necesariamente violento, y podría explicarse por la preferencia de las mujeres locales por los recién llegados. Aunque la genética no es autosuficiente para explicar los procesos históricos y debe combinarse con la arqueología y la antropología, los datos aportados apartan de la ciencia cualquier pretensión de pureza de raza que los más reaccionarios pudieran defender sin caérseles la cara al empedrado. Las investigaciones demuestran variaciones regionales en el caso de España, que vincula más con África y el Islam a los habitantes del Sur y el Oeste, mientras en la fachada mediterránea destaca la influencia de griegos, fenicios, cartagineses, judíos y árabes. El historiador González Ferrín, opina que no existió en el 711 una invasión militar masiva, de hecho las tropas musulmanas que llegaron a una Península Ibérica salpicada de pequeños reinos, con diferentes y a veces opuestas, variantes del cristianismo, llegaron a nuestra tierra a pedido de los candidatos al trono, Oppas y Sisberto, que habrían recabado el apoyo del Califato Omeya para derrocar al rey Rodrigo. Con la literatura como palanca, escritores como Juan Goytisolo, en su 'Reivindicación del Conde don Julián', escoge la figura de uno de aquellos personajes que transitan entre la historia y la leyenda –un gobernador de Ceuta que hipotéticamente permitió el paso a los invasores para vengarse de la supuesta deshonra de su hija a manos del rey Rodrigo– para defender la idea de una España opuesta al nacional-catolicismo, como el que pretende hacer retornar el 'covadonguismo' y la extrema derecha. Resulta sarcástico que entre los cabecillas del partido de las tres letras abunden los de procedencia ultramarina, expatriados y miembros del patriciado mercantil local. Alguien debería ilustrarles acerca de las nefastas consecuencias de la expulsión de los moriscos, que trajeron nuevos cultivos y sistemas de irrigación que no les vendrían mal para remediar la sequedad de sus corazones de cristianos viejos, incapaces de cultivar otra cualidad cristiana que no sea el egoísmo.

