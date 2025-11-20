Menos cuentos y más cuentas

Comenta Compartir

Las trampas a veces están ocultas en un pastel, en un relato amable con final feliz, condicionando nuestras mentes siempre dispuestas para escapar del dolor ... y el sacrificio. Disney hizo que los animales hablaran, otorgándoles un estatuto humano y consiguiendo que tratemos a nuestras mascotas como esos hijos que nos resistimos a tener. Dulcificó de forma sesgada un relato como las aventuras de Pinocho, en el que el protagonista es conducido a un lugar donde estudiar está prohibido, los niños pueden jugar sin reglas y todo parece ser una diversión eterna. Una utopía escolar sin deberes ni consecuencias donde los infantes que se entregan a la holgazanería se transforman en burros. En tiempos donde el entretenimiento puede eclipsar el esfuerzo, su viaje nos recuerda que ser humano implica aprender, elegir y asumir consecuencias. Puede que la educación sea el único camino a la libertad, pero glorificar el estudio como juego no hace desaparecer el esfuerzo. En el caso de 'Peter Pan', el protagonista busca permanecer en una eterna juventud, que recuerda a los actuales procesos de infantilización social, con las pantallas de los cines llenas de superhéroes, sugiriéndonos que siempre habrá alguien que acuda a salvarnos, liberándonos de la responsabilidad de hacerlo nosotros mismos. 'Peter Pan' no es solo una historia de hadas, sino una alegoría sobre el tiempo, el deseo y la identidad. En una era marcada por la aceleración, la hiperconectividad y la evasión emocional, su mensaje es más vigente que nunca: crecer no es perder la magia, sino aprender a vivir con ella de forma consciente. La imaginación y la fantasía no deberían ser un sofá en el que tumbarnos para soñar un mundo mejor, sino un trampolín que nos impulse hasta conseguir hacerlo realidad. 'El libro de la selva', tras el barniz Disney en el que los animales cantan y bailan, trasmite un mensaje sobre el aprendizaje, la pertenencia y la ética. En tiempos de crisis ecológica, migraciones masivas y debates sobre autoridad y libertad, nos comunica que vivir en comunidad exige aprender, respetar y adaptarse sin perder la propia voz, conviviendo con la naturaleza sin dominarla. En una sociedad que contrapone libertad y reglas, Kipling sugiere que la verdadera libertad nace del respeto a un código ético compartido. Mowgli tiene una identidad híbrida, vive entre dos mundos, el humano y el animal, sin pertenecer del todo a ninguno y es instruido por sus mentores en una sabiduría ancestral en la que la educación aparece como un proceso de integración, en el que no es domesticado, sino empoderado, representando a quienes viven entre culturas, lenguas o clases sociales distintas, aprendiendo a leer los signos del entorno, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. Menos cuentos y más cuentas.

