'Gaza Mon Amour'

No me quiero imaginar el estado de Gaza después de dos años de matanza y destrucción

Rubén Figaredo

Rubén Figaredo

Martes, 7 de octubre 2025, 22:36

Ya le gustaría a este que firma poder escribir sin arrepentimiento sobre las pequeñas tragedias cotidianas, que solo son menores cuando no nos afectan a ... nosotros. Inconvenientes como el que me relató un amable lector de este diario, un minusválido que se hirió de consideración en nuestra ciudad a causa de una loseta que sobresalía, haciéndole besar el suelo. Por desgracia hay otras desgracias que nos pillan lejos geográficamente pero nos rozan en lo más profundo de nuestra humanidad. Con la intención de entender mejor cómo es posible que el mal absoluto se haya convertido para muchos en un inevitable daño colateral, me puse a ver la película palestina 'Gaza Mon Amour', una cinta de 2020 firmada por los 'hermanos Cohen' del Medio Oriente, los gemelos Tarzán y Arab Nasser, pseudónimos tras los que se esconden dos cineastas gazatíes, exiliados en Jordania como tantos otros compatriotas de la diáspora palestina.

