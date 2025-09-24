Comenta Compartir

Si consideramos la 'idiocracia' como el gobierno ejercido por los más incapaces, la 'idiotarquía' sería el régimen de los espabilados de la clase para gobernar ... a los más estúpidos. Al mando de esta ruina silenciosa estarían aquellos que saben a quién deben pasar la mano por el lomo para medrar y cuándo deber apartar la vista para no contemplar lo que otros vemos, para no darse por enterados. Resulta patética la defensa empecinada de lo público en detrimento de lo privado, como si lo público fuera un paraíso de pureza y probidad, en el que solo ascienden los mejores y donde las reglas de acceso y defenestración están claras para todos y todos saben a qué atenerse. Siento decirles a estos ingenuos que no hay nada más lejos de la realidad. Allí donde los partidos y sus facciones internas enfrentadas tienen la posibilidad de meter la cuchara lo harán, sin preocuparse del lugar en el que el cubierto ha estado antes, por infecto que sea. De manera opaca para el gran público, existen listas de agravios, gracias y favores, que operan de manera independiente al mérito, la trayectoria o el compromiso de quienes ocupan puestos tan sensibles como la sanidad, la educación o el rescate de náufragos. Al mismo tiempo que se denuncia la falta de médicos y se adelgazan los requisitos para ocupar las plazas vacantes, ciertas autoridades responsables, aupadas por sus contactos, matrimonios o afinidades, se permiten el lujo de prescindir de los mejores, que generalmente se niegan a plegarse a acuerdos oscuros y componendas.

Estos profesionales, en la cúspide de su mérito profesional, no encuentran otro destino que la iniciativa privada, en la que, a no ser que seas familia del propietario, no existe otra manera de acceso que demostrar mérito y rendimiento. En el colmo de la desvergüenza, los que manejan el cotarro defienden la jubilación del personal 'senior' en nombre de un supuesto bloqueo del acceso laboral de los candidatos más jóvenes, como si fuera posible sustituir experiencia y 'ojo clínico' por una mirada recental, que nunca se ha visto en ciertas situaciones que ya han sido superadas por el personal más experto. En el pesebre político los y las más incapaces reciben ascensos para premiar su tontuna, llegando al caso de premiar con el Senado –ese cementerio de elefantes y elefantas donde van a morir los fracasados– a personalidades que solo han acertado al rectificar. Entretanto, a los paganos administrados se nos invita por activa y por pasiva a tirarnos mutuamente del moño, odiándonos respectivamente por taurino o vegano, hombre o mujer, diestro o zurdo, azul o rojiblanco, pro-palestino o islamófobo racista amante insensible del holocausto. El último que cierre al salir.

