El libro perfumado

Los mismos hipócritas que sollozaban acompañando a Marco a buscar a su madre vomitan odio e ignorancia cuando se trata de recibir a un grupo de niños de piel oscura que huyen del horror

Rubén Figaredo

Rubén Figaredo

Martes, 12 de agosto 2025, 21:35

El protagonista de 'El Perfume' de Patrick Süskind, Jean-Baptiste Grenouille, conseguía captar el aroma de una piedra al sol o de una manzana recién ... cortada. También era capaz de oler el miedo de las personas, como dicen que hacen los perros. En estos días de supuesto asueto, porque un profesor siempre está maquinando, me estoy dedicando a releer clásicos que saco de las generalmente bien surtidas bibliotecas públicas de nuestra hermosa ciudad, atestada estos días de forasteros, ansiosos de libar y deglutir cada uno de nuestros manjares y embriagarse de nordeste y sidra. La sorpresa llegó cuando tras el ritual habitual de buscar en el volumen los efluvios perdidos de la lejana imprenta, me percaté de que el libro que acababa de coger prestado tenía un penetrante aroma a almizcle y maderas de Oriente.

Espacios grises

