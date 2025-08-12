El libro perfumado

El protagonista de 'El Perfume' de Patrick Süskind, Jean-Baptiste Grenouille, conseguía captar el aroma de una piedra al sol o de una manzana recién ... cortada. También era capaz de oler el miedo de las personas, como dicen que hacen los perros. En estos días de supuesto asueto, porque un profesor siempre está maquinando, me estoy dedicando a releer clásicos que saco de las generalmente bien surtidas bibliotecas públicas de nuestra hermosa ciudad, atestada estos días de forasteros, ansiosos de libar y deglutir cada uno de nuestros manjares y embriagarse de nordeste y sidra. La sorpresa llegó cuando tras el ritual habitual de buscar en el volumen los efluvios perdidos de la lejana imprenta, me percaté de que el libro que acababa de coger prestado tenía un penetrante aroma a almizcle y maderas de Oriente.

De un buen ciudadano se espera que no tire papeles por la calle o que ceda el paso cuando corresponda, pero resulta bastante más poco común que alguien tenga la refinada ocurrencia de perfumar las páginas de un libro que va a pasar, en el mejor de los casos, de mano en mano. Es como cuando las niñas del bachillerato diurno nos dejaban mensajes escritos con boli en los pupitres, para interactuar con los descamisados del turno de noche. Alguna cita se fraguó, con desigual fortuna, haciendo uso de esa primitiva y escasa en urbanidad red social. Desconozco si además de ir fabricándonos una jiba a base de mirar al móvil, o conseguir la progresiva hipertrofia de nuestros pulgares, a fuerza de gastar pantalla, no estaremos también quedándonos ciegos lentamente, por parecidos motivos, o iremos perdiendo el oído por consumir músicas infectas al alto la lleva.

La pandemia ha dejado un reguero de pituitarias indecisas, semi-atrofiadas, que tal vez nos impiden percibir algunos comportamientos pestilentes que se desarrollan a nuestro alrededor. Los mismos hipócritas que sollozaban acompañando a Marco a buscar a su madre vomitan odio e ignorancia cuando se trata de recibir como merecen a un grupo de niños de piel oscura que huyen del horror. Si levantas una piedra siempre aparecen algunos de estos gusanos a los que inmediatamente dejas sin hogar al descubrir su estulticia y desarmar sus torpes argumentos. Es posible que ni sepan dónde queda Mali porque su ración se limita al pienso que les suministran los profesionales del odio. Tal vez estos fariseos nunca han tenido la necesidad de abandonar su tierra buscando oportunidades, amamantados por la familia o narcotizados por su falta de ambición. Vivimos dejando libros a medias, pero la ética se tiene o no se tiene y si no la hay no existe dinero que la compre ni perfume ni barniz que disimule su ausencia.