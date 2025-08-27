Moscas y abejas

O gallinas y águilas, multitud de autores, conocidos y anónimos, han dividido en dos el género humano utilizando figuras de animales. Para el ex-jesuita ... y teólogo de la liberación Leonardo Boff, las gallinas son aquellas personas pegadas a lo material, a una existencia cotidiana sin mayores retos, garantes mudos del día a día, mientras las águilas vuelan persiguiendo un nuevo horizonte, un sueño que a veces termina abruptamente, estrellándose contra el suelo por el agotamiento. Me pregunto para qué sirve el bien si no es capaz de neutralizar el mal, o por lo menos la estupidez.

En estos días que padecemos, a unos alcaldes les da por las luces navideñas y a otros por los pitufos, y los escasos de luces acaban viendo pitufos en las glorietas. Somos hortelanos de un jardín que no nos pertenece, donde unos ven cambio climático otros vemos también abandono del campo y despoblación.

Mientras discutimos, el mundo se quema y el hábitat que servía de hogar a unos pocos resistentes deja de existir como en una pesadilla, dejando espacio, según los mal pensados, para placas fotovoltaicas, explotaciones mineras o nuevas urbanizaciones. De igual forma que para los escolásticos el mayor éxito del diablo era que dudáramos de su existencia, en la guerra moderna el triunfo no se mide por la conquista de territorios o riquezas ajenas, ahora se trata de colonizar nuestros cerebros para inocularnos un relato que beneficie a sus promotores y nos enfrente con nuestros iguales.

Las víctimas de esa guerra híbrida creen tener ideas propias y solo representan el papel del muñeco del ventrílocuo, al que otro pone voz, materializando sus complejos más oscuros y sus prejuicios más inconfesables, sublimando un relato inventado al que la industria del bulo brinda una apariencia de verdad. El simple hecho de razonar en libertad ya te genera más enemigos que practicar el robo o la mentira, aunque, bien mirado, pobre de aquel que no tenga enemigos porque no habrá sido otra cosa que abogado o cómplice de los poderosos. Los antiguos pecados se han convertido en delitos, el derecho mercantil vence al derecho civil y la ciencia histórica es solo una narración inventada que podemos desacreditar cuando no nos da la razón. Se rechaza el conocimiento porque lo que se espera de nosotros es una militancia enfocada más en el daño que en la solución, como una costra hecha a base de heridas mal curadas. Los distintos grupos intentan que te parezcas a ellos, da lo mismo si usas un pañuelo rojo o un chaleco acolchado, lo importante es ser miembro de un rebaño para seguir alimentando al lobo. Las moscas siempre terminan encontrando la mierda mientras las abejas convierten en miel las flores.