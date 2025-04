Asuntos que no se arreglan durmiendo

No es cuestión de exagerar, pero a veces da la impresión de que la mayor parte de los problemas se resolvieran durmiendo. Da lo mismo ... que sean complicaciones físicas, psicológicas, profesionales o técnicas, pero esto es lo que podríamos pensar al observar el actuar tanto del Gobierno regional en asuntos concernientes a Gijón, como del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad. Lo digo porque, casi en el ecuador de la legislatura, todo sigue igual en relación con algunos temas recalcitrantes: del Vial de Jove ya ni se habla; de otra manera sucede con la maraña creada por la administración regional y local para crear un gran parque en el solarón (que se haría a costa de reducir la edificabilidad de las parcelas H1 y H2 del PERI-JUNQUERA–Fombella). Lo cierto es que pinta mal, y puede irse todo al carajo al crearse un insalvable abismo financiero. La razón: la falta de ingresos provenientes de la venta de suelo, una de las principales fuentes de financiación del ingente proyecto de la integración ferroviaria gijonesa. A ver qué munícipe de Foro cuando se acerquen las elecciones se atreve a tomar la decisión de recrecer los edificios alineados en la zona de Mariano Moré para recuperar el aprovechamiento urbanístico perdido en el Solarón y ganar el cien por cien del mismo. Complicado se le fía al partido de Carmen Moriyón, con las asociaciones de vecinos en contra –presididas por el combativo Manuel Cañete– quien mantiene que ha sido engañado acerca de la disminución del espacio destinado a la construcción de viviendas. Curiosamente, por parte del señor Martínez Salvador se culpa al Ministerio de Transportes a pesar de las advertencias que hizo Adif: hicieron saber que esos suelos tenían un valor de mercado, y que resultaba imposible legalmente tanto la cesión gratuita de los mismos como cambiar su valoración. Respecto a este desaguisado, es justo reconocer la actitud responsable de Ángela Pumariega: como consejera de Gijón al Norte se opuso a la reducción de la edificabilidad si esto pusiese en peligro la financiación de la operación urbanística-ferroviaria. Lo hizo, además, en contra del pensamiento de sus socios de gobierno. Quizás, haya militantes y votantes al PP preguntándose si esta oposición pudiera representar el primer gesto del PP gijonés de autonomía en relación a su maltrecho pacto de gobierno con Foro. Mucho me temo que, por ahora, y mientras subsista el pacto entre Queipo y Pumares el PP gijonés siga los dictados de los foristas a pesar de la escasa comunicación entre ambas formaciones en el consistorio Gijonés.

A la luz de lo anterior, conviene repasar la intervención del aguerrido Adrián Pumares en el Parlamento Regional. Con toda la inquina posible, solo le faltó acusar a la exconsejera Belarmina Díaz de ser la responsable del trágico accidente en la mina de Cerredo. El diputado en tono desafiante –es su estilo–, ha querido mostrar y ante sus horas bajas, ganar méritos suficientes para su deseada integración en la futura lista del Partido Popular. Poco o nada, le habrá gustado el cambio camaleónico a la alcaldesa, quien, a buen seguro, a partir de ahora pudiese pensar si las tiene todas consigo para intentar repetir como candidata a la alcaldía. Ahí lo dejo. En política sabemos que todo puede ser posible. Además, muchos militantes gijoneses comienzan a inquietarse, y en el Dolce e Vero –sito en la céntrica calle de Álvarez Garaya– ya no se callan respecto al sometimiento del PP a Foro Asturias. En la formación Popular cada vez se escucha con más intensidad en que hay banquillo suficiente para, en dos años, lanzar un candidato o candidata y tratar de que el Partido Popular gane las elecciones en Gijón. Esto, claro, para el caso en que incomprensiblemente no se contara con Ángela Pumariega, donde ni Queipo ni Ruiz se han pronunciado al respecto. No obstante, el tiempo lo dirá. Cambiando de tercio, y de cara a que la sociedad civil gijonesa nos podamos aclarar, caben dos preguntas sobre sendos temas de inquietante actualidad. Primera: ¿qué sentido tiene gastar 135.000 € en los estudios hidrogeológicos y geotécnicos de El Muro? Ningún grupo municipal, salvo Foro, quiere una solución soterrada, y el PP de Gijón tiene una acertada solución en superficie. Personalmente, me huele también a pacto de letrina. Segunda: ¿Existe realmente un dictamen de Patrimonio del Estado que obligue a la Autoridad Portuaria a ceder al Ayuntamiento el suelo del paseo de borde marítimo junto a los terrenos ya adquiridos por el consistorio? La noticia publicada por El Comercio apunta en esa dirección. Si ese informe es vinculante, por un principio básico de transparencia la Autoridad Portuaria debería aclararlo cuanto antes. Si realmente lo fuera y dado que la entidad que preside Nieves Roqueñí tiene un proyecto de reordenación del litoral desde la punta de Liquerica hasta el alto de Aboño siendo un importante hito para la ciudad debería de consensuarse con el Ayuntamiento de Gijón. Sinceramente creo que, en este asunto prima un factor de protagonismo político que puede dar al traste con el mismo.