Cimavilla, levantada en armas

Comenta Compartir

El responsable de la municipal Divertia, Oliver Suarez –empresa encargada de la cosa del ocio y divertimento de la ciudad– aún no torea morlacos, pero ... sí ha de lidiar con muchas ocurrencias vinculadas al bebercio y al tripeo gijonés. Está claro que este edil, huido de Vox en su día, y quien terminó agarrado a un tablón para subirse a la galera del Gobierno municipal, se ha metido ahora en un berenjenal de cuidado al más puro estilo de don Tancredo. Su destinatario no es otro que el sufrido barrio gijonés de Cimavilla. Da la impresión de que no tuvo bastante con el levantamiento de la esperpéntica pajarera de El Bibio para meterse ahora en la embajada de llevar parte de las casetas de comida y bebida de las fiestas de Begoña al paseo de Claudio Alvargonzález. Hoy resulta oportuno destinar esta columna para mostrar solidaridad con los vecinos del emblemático barrio gijonés; con premeditación y alevosía, sus habitantes se ven ahora privados, durante unos días, de una de las principales vías de salida del barrio a consecuencia de la decisión municipal de llevar a esa zona concreta el 'Paseo Gastro'. La situación afecta especialmente a quienes residen en la parte alta a consecuencia del montaje de parte de los puestos gastronómicos a lo largo del paseo del Muelle. La verdad es que resulta perfectamente comprensible que los vecinos de Cimavilla se hayan levantado en armas saliendo a la calle el pasado 25 de julio para protestar; el emblemático barrio gijones, además de venir sufriendo desde 'ilo tempore' la incómoda juerga gijonesa en sus distintas modalidades, ahora a sus residentes se les vuelve a molestar, sobre todo, por el cierre al tráfico de vehículos de la calle antes mencionada. Quiza no haya sido buena idea extender la idea gastronómica a esa zona concreta de la ciudad.

Es cierto que Gijón, en el mes de agosto, es un hervidero de gente. La llegada de visitantes desde diferentes lugares lógicamente genera incomodidades de todo tipo, pero no es menos cierto también que todo va en beneficio de la ciudad. A este respecto, nada hay que reprocharle al Ayuntamiento y sí reconocerle aciertos, aunque este asunto se le ha escapado de las manos. Porque en el desencuentro producido muchos desconocemos la política municipal para llevar adelante esta iniciativa turística que, no siendo mala, generó también algo de polémica el año pasado, cuando emergió en el Paseo de Begoña por primera vez. De la reciente noticia sobre la manifestación de los vecinos de Cimavilla, de la que informó la pasada semana EL COMERCIO, llama poderosamente la atención que la encabece Sergio Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos Gigia, quien denunció que «Cimavilla ya no es solo escenario del ocio descontrolado, el botellón, las despedidas y las borracheras, sino que el barrio ha encontrado como patrocinador al Ayuntamiento de Gijón». Por eso cabe la siguiente pregunta: ¿Nadie del Consistorio, vinculado a Divertia, escuchó al representante de la asociación vecinal? ¿O habiéndolo hecho resulta que –como se dice vulgarmente– 'tiro palante' sin calibrar consecuencias? Creo sinceramente que, al ser un importante asunto de ciudad y que afecta al veraneo de la villa, algún munícipe ya está tardando en ofrecer alguna explicación sobre el follón montado. A lo mejor (y como de los errores algo se aprende) para futuros eventos de estas características o similares, habría que darle una vuelta al 'solarón' en su zona más próxima a la calle de Álvarez Garaya. Si en las fiestas navideñas allí se instala la pista de hielo, ¿por qué no habilitar también en verano esta misma zona, entendida como localización neutral, mientras la integración ferroviaria gijonesa no despierte del sueño de los justos? De esta forma, todos felices.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión