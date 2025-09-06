El cuento chino de la ZALIA

Resulta desolador escuchar al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, cada vez que habla de la ZALIA. Es cierto que para él ha sido una herencia ... envenenada y, además, no es un cometido fácil sacar adelante, máxime cuando todo el mundo sabe que esta actuación urbanística ha sido una catedral levantada sobre el dislate, la improvisación y el voluntarismo estéril. Conviene recordar que una iniciativa de estas características ha de ir dotada de cierta estrategia técnica y profesional en la vertiente comercial, y no estaría de más apoyarse en una consultora especializada en el sector logístico portuario. Solo así se podrán lograr los objetivos para los que fue concebida. Han transcurrido más de 15 años desde la última reconversión de la parcelación, que redujo su excesiva dimensión en la confianza de que medianas empresas con necesidades logísticas de todo tipo pudieran instalarse allí.

De momento, el loable propósito se encuentra muy lejos de poder ser alcanzado: hasta la fecha no se ha logrado la venta de un solo metro cuadrado de su suelo. Llegados hasta aquí, lo más sensato sería pararse a pensar qué se puede hacer para que la ZALIA asturiana logre algún día su decidido arranque y dejar a un lado los 'cuentos chinos', entendidos estos como mentiras disfrazadas, llenas de artificios con un sutil ingenio en aras de no querer reconocer un fracaso comercial. Dejo claro que no es esa la intención del consejero Calvo –engañar a los asturianos; para mí tiene todos los respetos como cargo público que es–, pero inconscientemente se adentra ahora en esa espiral cuando dice que va a tratar de vender el suelo logístico en Europa. A estas alturas somos conocedores de que el empresariado local y foráneo no ha mostrado el más mínimo interés sobre esos terrenos . La carencia de energía eléctrica es la causa principal . Por ello, resulta absurdo pensar que se pueda encontrar ahora a algún ingenuo empresario extranjero al que, con este problemático condicionante, se le vaya a colocar semejante muerto. Particularmente, no lo creo.

Desde este espacio que me brinda EL COMERCIO hace tiempo que llevo diciendo que es imposible que este proyecto logístico pueda prosperar sin electricidad; no me equivoco si digo que ninguna empresa hará inversión alguna allí sin que se le asegure esa herramienta básica. El Gobierno del Principado, como promotor de la zona logística, ha de ponerse sin más dilación a la tarea de construir la subestación eléctrica de la que tanto se ha venido hablando si quiere llegar a 2027 con una mínima esperanza de que alguna empresa se instale en sus parcelas .Su construcción debe pasar por la redacción de un proyecto que hay que sacar a licitación junto con la obra del citado equipamiento, al que hay que adherir un tortuoso camino de autorizaciones legales y administrativas. Todo el proceso hasta la efectiva puesta en servicio llevará, a buen seguro, más de 32 meses. De no hacerlo, se volverá a la casilla de salida tantas veces se intente la comercialización del polígono empresarial. Por mucho que se nos quiera hacer ver que existen posibilidades de que se instalen en los terrenos gijoneses empresas como la catalana Sunwafe u otras grandes compañías, de momento todo es un gran brindis al sol al no existir suministro eléctrico con la que producir.

Tampoco la improvisación política ha de llevar a los gestores de la ZALIA a reconvertir un polígono de naturaleza logística portuaria en uno sencillamente industrial solo por el anuncio del interés de grandes empresas que prometen inversiones millonarias y miles de puestos de trabajo que luego no se concretan. Los asturianos sabemos mucho de falsas expectativas.

Conclusión: no se ha de perder más tiempo y debe comenzar el proceso de construcción del hasta ahora inexistente equipamiento eléctrico de la ZALIA. Para Gijón, este suelo logístico en conexión directa con El Musel supone una oportunidad de crecimiento económico y de empleo y no cabe mas dilatación. Por esa misma razón, le corresponde al Ayuntamiento –en este caso a la vicealcaldesa Ángela Pumariega– la vigilancia de que ello se consiga en plazo razonable. Ella es quien se sienta en el consejo de administración del organismo público y, por tanto, nunca mejor para exigir al Principado que actúe de manera diligente.