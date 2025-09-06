El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cuento chino de la ZALIA

Santiago Miyares González-Coto

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Resulta desolador escuchar al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, cada vez que habla de la ZALIA. Es cierto que para él ha sido una herencia ... envenenada y, además, no es un cometido fácil sacar adelante, máxime cuando todo el mundo sabe que esta actuación urbanística ha sido una catedral levantada sobre el dislate, la improvisación y el voluntarismo estéril. Conviene recordar que una iniciativa de estas características ha de ir dotada de cierta estrategia técnica y profesional en la vertiente comercial, y no estaría de más apoyarse en una consultora especializada en el sector logístico portuario. Solo así se podrán lograr los objetivos para los que fue concebida. Han transcurrido más de 15 años desde la última reconversión de la parcelación, que redujo su excesiva dimensión en la confianza de que medianas empresas con necesidades logísticas de todo tipo pudieran instalarse allí.

