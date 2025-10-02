El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fagocitación en la política

El avance constante de Vox reflejado en las encuestas debe servir de aviso a navegantes. De no reaccionar, en 2027 el PP de Gijón seguirá siendo la tercera fuerza de la ciudad y quedará en la más absoluta y ridícula irrelevancia

Santiago Miyares González-Coto

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

En biología, el término fagocitar remite al proceso mediante el cual una célula asimila otro tipo de célula o elemento para destruirla o consumirla. Es ... un concepto muy apropiado para las dinámicas sociales, y por eso 'fagocitar' se utiliza desde hace tiempo como acertada metáfora en el mundo de la política. Un claro ejemplo de ello se da cuando dos partidos con trayectorias desiguales se encuentran y, por distintas circunstancias, uno termina absorbiendo al otro hasta hacerlo desaparecer. En este sentido, hoy me quiero ocupar de nuevo de la ridícula situación que vive el Partido Popular de Gijón que, sin haber sido fagocitado por Foro Asturias, sufre incomprensiblemente efectos idénticos o peores que si de una absorción se tratara. Su falta de acción y, por tanto, su sumisión a los dictados del partido presidido por la alcaldesa de Gijón son sus signos más evidentes.

