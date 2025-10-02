La fagocitación en la política

En biología, el término fagocitar remite al proceso mediante el cual una célula asimila otro tipo de célula o elemento para destruirla o consumirla. Es ... un concepto muy apropiado para las dinámicas sociales, y por eso 'fagocitar' se utiliza desde hace tiempo como acertada metáfora en el mundo de la política. Un claro ejemplo de ello se da cuando dos partidos con trayectorias desiguales se encuentran y, por distintas circunstancias, uno termina absorbiendo al otro hasta hacerlo desaparecer. En este sentido, hoy me quiero ocupar de nuevo de la ridícula situación que vive el Partido Popular de Gijón que, sin haber sido fagocitado por Foro Asturias, sufre incomprensiblemente efectos idénticos o peores que si de una absorción se tratara. Su falta de acción y, por tanto, su sumisión a los dictados del partido presidido por la alcaldesa de Gijón son sus signos más evidentes.

De todos es conocido el pacto de gobierno alcanzado en su día para que el llamado centroderecha gobernara la ciudad, con el único fin de impedir que lo hiciera el Partido Socialista, ganador de las elecciones de 2023. Hoy, tras varios años de gobierno en diferentes mandatos alternos y no consecutivos, ningún gijonés pone en tela de juicio el liderazgo que tuvo Carmen Moriyón. Basta recordar que, en el primer mandato, la cirujana de reconocido prestigio se convirtió en alcaldesa de la ciudad gracias a su principal valedor en aquel entonces, Francisco Álvarez-Cascos. Cierto es que años más tarde Moriyón y Cascos acabaron como el rosario de la aurora, no precisamente por rezos matutinos. Posteriormente, en 2023, volvió a alcanzar la Alcaldía gracias al pacto con el PP gijonés y con el voto de Vox. En la actualidad, la alianza inicial está rota, al haber decidido los foristas gijoneses casi al principio del mandato expulsar a Vox del gobierno municipal. Es un complicado antecedente para 2027 si Foro y PP necesitasen de Sara Álvarez Rouco para formar gobierno en Gijón.

El avance constante de Vox reflejado en las encuestas debe servir de aviso a navegantes para el Partido Popular, quiera este reconocerlo o no. A ver si la llave de gobierno, tanto en Gijón como en Oviedo, la va a tener la formación de Santiago Abascal y no el aplicado Pumares. La entrega incondicional del PP a Foro comienza a ser insoportable dentro del Partido Popular de Gijón y, en la sede de Álvarez Garaya, ya nadie se calla. Tampoco lo hacen algunos concejales del grupo municipal, quienes manifiestan que el respeto y entendimiento entre ambos partidos para trabajar en beneficio de la ciudad que asegura Ángela Pumariega es inexistente.

El PP regional mira para otro lado; su presidente, Álvaro Queipo, no asume el descontento existente en Gijón, máxime cuando Foro va por delante de los populares sin despeinarse y, aun así, le tiende la mano a Moriyón para un posible pacto a nivel regional. Y todo tras el acto de Foro la semana pasada en el Pueblo de Asturias, con el antecedente en el Ayuntamiento de Ribadesella, donde la concejala de Foro María José Bode dejó tirado al alcalde popular Paulo García. Quizá a partir de ahora al señor Queipo se le debería iluminar el cocorote y entender con quién se juega los cuartos políticos. Ante esta situación, al PP gijonés le quedan dos alternativas: una, seguir como la fregona de Foro Asturias, con pérdida segura de algún concejal en favor de Vox y sin opción alguna de gobernar Gijón; la otra, romper con Foro el pacto de gobierno, apoyándole solamente en acciones de gobierno en beneficio de la ciudad, como los presupuestos.

Conclusión: lo más sensato sería que el PP gijonés demuestre de una vez ante los electores la ambición que se le supone, con ideas propias, liderazgo verdadero y un proyecto de ciudad como lo ha tenido siempre en Gijón. De no reaccionar en los próximos meses, en 2027 el partido comandado por Andrés Ruiz seguirá siendo la tercera fuerza de la ciudad y quedará en la más absoluta y ridícula irrelevancia. De momento, esta inercia es lo que hay y poco más puede aguardarse.