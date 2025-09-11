El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gaspar Meana
Cuaderno de bitácora

La piscina de la Laboral: una imagen lamentable

Lo que ha sido un idílico lugar viene sufriendo desde el año 1990 un deplorable abandono sin que hasta la fecha las últimas administraciones municipales gijonesas hayan movido un solo dedo en favor de recuperarlo

Santiago Miyares González-Coto

Santiago Miyares González-Coto

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Nadie puede negar que el agua, además de ser un elemento fundamental para la existencia, ha sido, es y será una fuente de inspiración para ... el arte y la arquitectura como lo han atestiguado las diferentes culturas milenarias. Lo tuvo claro Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), arquitecto polifacético madrileño, quien a lo largo de su carrera ha dejado un legado enorme y variado repartido por toda España y es conocido entre otros trabajos por ser el autor del Aeropuerto de Barajas, de Galerías Preciados o el Cine Callao. Gutiérrez Soto ha sido, de igual manera, el principal exponente del racionalismo español y un especialista en proyectos de ciudad relacionados con el agua. Sirva de referencia el ya desaparecido islote del Manzanares que, en forma de barco, fue creado por el insigne arquitecto en 1932 y que albergaba en él diferentes piscinas. Otro referente lo constituyó el Parque Sindical de Madrid –conocido posteriormente como el Parque Deportivo de Puerta de Hierro– donde se construyó la primera piscina pública (la más grande de España y Europa) llamándola los madrileños 'el charco del obrero' y que fue inaugurada en 1955.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  10. 10 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La piscina de la Laboral: una imagen lamentable

La piscina de la Laboral: una imagen lamentable