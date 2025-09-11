La piscina de la Laboral: una imagen lamentable

Nadie puede negar que el agua, además de ser un elemento fundamental para la existencia, ha sido, es y será una fuente de inspiración para ... el arte y la arquitectura como lo han atestiguado las diferentes culturas milenarias. Lo tuvo claro Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), arquitecto polifacético madrileño, quien a lo largo de su carrera ha dejado un legado enorme y variado repartido por toda España y es conocido entre otros trabajos por ser el autor del Aeropuerto de Barajas, de Galerías Preciados o el Cine Callao. Gutiérrez Soto ha sido, de igual manera, el principal exponente del racionalismo español y un especialista en proyectos de ciudad relacionados con el agua. Sirva de referencia el ya desaparecido islote del Manzanares que, en forma de barco, fue creado por el insigne arquitecto en 1932 y que albergaba en él diferentes piscinas. Otro referente lo constituyó el Parque Sindical de Madrid –conocido posteriormente como el Parque Deportivo de Puerta de Hierro– donde se construyó la primera piscina pública (la más grande de España y Europa) llamándola los madrileños 'el charco del obrero' y que fue inaugurada en 1955.

Si nos centramos en las grandes piscinas de Gijón de la década de los sesenta, quién no recuerda hasta con placentera añoranza la piscina del antiguo Grupo Covadonga, la del Club de Regatas, ganada al mar, o la del Santa Olaya. Merece especial mención, cómo no, la enorme y hoy denostada piscina localizada en los bellos jardines colgantes de la Universidad Laboral, cuya paternidad se le debe también al irrepetible arquitecto Luis Moya. En ella aprendieron a nadar miles de gijoneses, y fue lugar de encuentro de muchas familias que, aunque no pudieran pertenecer a un club social, sí disponían de un lugar privilegiado y con un coste económico acorde a su escasa capacidad adquisitiva.

Lo que ha sido un idílico lugar viene sufriendo desde el año 1990 un deplorable abandono sin que hasta la fecha las últimas administraciones municipales gijonesas hayan movido un solo dedo en favor de recuperarlo, a pesar de tratarse de uno de los asuntos permanentemente demandados por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral. Llegados hasta aquí, los gijoneses sabemos que desde el pasado mes de enero la UNI– como así la llaman sus antiguos alumnos— ha sido incluida en la Lista Indicativa del Ministerio de Cultura para intentar lograr de la UNESCO el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Esta inclusión es fruto del trabajo dirigido desde la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y en la consecución de este importante reconocimiento para nuestra Universidad gijonesa todo el mundo coincide en un mismo pensamiento: que el camino que queda es largo y tortuoso y, aún lo será más todavía, si a los ojos de cualquier comisario del organismo mundial persiste la cloaca en que se ha convertido su piscina.

Podemos concluir que, por el interés general de Gijón y de la propia Universidad Laboral, se hace necesario sin más dilación comenzar un protocolo de actuación para su recuperación y que compete elaborar al equipo de gobierno municipal. En este sentido, ya somos muchos gijoneses quienes anhelamos una resurrección del espacio, adaptándolo a la actual normativa para este tipo de equipamientos lúdico-deportivos. Su historia la merece, además de los cientos de usuarios que acudirían al posible balneario de necesaria creación. Habría que considerar, claro está, una cubrición y cierres con correderas acristaladas en sus laterales; ello permitiría abrirlas en verano y proceder a su cierre en invierno.

Si, en paralelo, se recurre al apoyo de la energía solar —propuesta también hace meses para la iluminación de los muros de la Laboral—, se conseguiría la climatización del agua, quedando asegurado su uso durante todo el año como un nuevo servicio municipal por el que habría que pagar. Parece recomendable utilizar la herramienta de un concurso de ideas como primer paso que lleve, a posteriori, a la redacción de un proyecto básico para saber el coste de la rehabilitación y poder darle cabida en los presupuestos municipales. Hasta lograrlo, no estaría de más que, cada cierto tiempo, el camión cisterna del servicio municipal de alcantarillado hiciera una succión de las aguas de lluvia allí estancadas y, a la vez, una limpieza de su vaso. Un trabajo sencillo que, sin duda, dignificaría una de las principales fachadas de la Laboral.