El vial de la Feria de Muestras, en el olvido

Comenta Compartir

Es evidente que el asunto de los viales de la ciudad no es el plato fuerte del actual equipo de gobierno municipal. Claro que no ... lo fue tampoco para los mandatarios de la anterior administración local socialista. Si hasta la fecha el vial de Jove sigue siendo una catedral de despropósitos entre diferentes administraciones –Ministerio de Transportes, Gobierno Regional y Ayuntamiento de Gijón–, incapaces de encontrar una solución conjunta, ahora, de igual manera, no le va a la zaga el paseo playero de El Muro; basta recordar que fue reclamo electoral por parte del bipartito municipal con cierto planteamiento esquizoide en cuanto a las soluciones constructivas: Foro planteaba un vial soterrado y el PP gijonés, con una solución más económica, lo quería en superficie. Sea lo que fuera, la verdad es que, hasta la fecha, la casa sigue sin barrer. Tras dos años de gobierno conjunto entre foristas y populares, la solución viaria ya no se verá ejecutada durante el presente mandato. La incomprensible sumisión del Partido Popular a Foro –en favor de Vox– impide, de momento, la solución por arriba en El Muro. Esta era la opción que, en su día, presentaron Pablo González y Ángela Pumariega. Queda claro, y de forma meridiana, que los postulados contrarios a los de la alcaldesa no tienen cabida y los de ella son como las lentejas: si quieres las comes, y si no, las dejas.

Al hilo del equivocado tratamiento de los viales de la villa, se hace necesario traer de nuevo a colación el tan soñado como reivindicado por Félix Baragaño para la Fidma. Soy de los que afirman que –en persecución de la loable pretensión– al presidente cameral sólo le faltó encadenarse a la cancela del edificio consistorial para intentar conseguir su propósito. Ni la socialista Ana González le hizo puñetero caso, y si no lo remedia doña Carmen Moriyón —voluntad parece que tiene, aunque escondida–, Baragaño seguirá con la silla plegable cobijado bajo los arcos consistoriales esperando a que desde el equipo de gobierno del Consistorio alguien le dé una solución. Tampoco los Populares gijoneses andan mucho por la labor. Creo que quien comanda la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón ha de ser atendido sin más paliativos por la clase política en el difícil cometido de modernizar el espacio ferial; para Félix Baragaño, el recinto en los últimos años viene siendo motivo de desvelos al verse desbordado para poder dar acogida, en su cada vez más constreñido ámbito, a quien tuviera el deseo o la necesidad de estar presente en la Feria de Muestras. Hoy, aprovechando este espacio que me brinda EL COMERCIO –y por ser también un importante asunto de Gijón–, recordarle a doña Carmen Moriyón que no deje en el olvido la ejecución del vial que ella misma comprometió públicamente el año pasado, sin que hasta la fecha se conozca el proyecto y el comienzo de las obras. Todos sabemos que la infraestructura entre el parque dedicado a los inolvidables Hermanos Castro y el recinto ferial es tan demandada como necesaria. Esta vía conectaría la avenida del doctor Fleming con la carretera de Somió. No solo permitiría al recinto ferial abrir una nueva fachada y una puerta en su lado oeste. También serviría para aliviar el tapón circulatorio en el cruce del puente de El Piles. De ejecutarse, sería recomendable mantener el actual aparcamiento localizado en el parque dedicado a los dos hermanos sportinguistas, pero sometido el importante espacio a un proyecto de ordenación paisajística pues, sin ningún género de duda, su localización lo exige. Para concluir, dentro de un mes abrirá sus puertas la 68ª edición de la Feria. Sería el momento ideal para que, en su discurso de inauguración, nuestra alcaldesa anunciase la buena noticia: que en 2026 Félix Baragaño verá cumplido su sueño, el cual servirá también para recuerdo permanente de otro ilustre gijonés y benefactor de la Fidma: Claudio Fernández Junquera. Ojalá pronto veamos el comienzo de las obras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión