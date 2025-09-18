El vial de Jove: un fracaso político sin parangón

A punto de terminar el verano y vueltos a nuestro diario acontecer, resulta difícil comprender el silencio y, por tanto, el olvido en el que ... ha quedado el vial de Jove. Basta recordar que fue uno de los asuntos más manidos y, sin duda, el que más batalla política dio durante el año pasado. Se alargó hasta la pasada primavera, a partir de la cual el debate cayó en un silencio sepulcral. Hoy reina la confusión, y nadie sabe si Gijón conseguirá algún día el demandado vial.

Al hilo de esto, todos sabemos que la ejecución de la infraestructura le corresponde al Ministerio de Transportes. Sobre esto no cabe duda alguna, y tampoco la hay en que ese mismo organismo, aduciendo problemas técnicos de sostenibilidad del túnel proyectado, desechó la solución salida meses antes de los mismos despachos ministeriales; determinaron entonces que la solución más segura era hacer el vial en superficie.

La respuesta por parte del Gobierno regional y del Ayuntamiento al dictamen del Ministerio no se hizo esperar: un rotundo rechazo. Resulta necesario aclarar que la decisión política no fue caprichosa, estuvo avalada por técnicos conocedores del proyecto que fueron quienes, con mayor o menor razón, recomendaron no seguir con la adjudicación de la obra con un túnel soterrado. Lo cierto es que, cuando ha transcurrido ya más de un año desde el último pronunciamiento ministerial, lo único constatable es que, a día de hoy, el vial de Jove supone un rotundo fracaso político sin parangón del que no se libra ninguna de las tres administraciones en liza.

Por un lado, el Gobierno regional: de la mano de su consejero Alejandro Calvo, se comprometió hace casi un año a la búsqueda de una solución urgente y consensuada con el Ministerio. Hasta la fecha nadie la conoce. Por otro el Ayuntamiento: Carmen Moriyón tomó las de Villadiego, no quiso saber nada del asunto y echó las babas al Ministerio de Transportes. Está claro que nuestra alcaldesa tiene complicadas entendederas con todo lo que viene desde el departamento de Óscar Puente. La falta de diálogo para solucionar el vial de Jove es la prueba más palmaria de que al actual equipo de gobierno municipal le gusta más la lucha libre que el consenso institucional. De igual manera lo pudimos comprobar recientemente con el rifirrafe con la Autoridad Portuaria tras la llegada de la señora Roqueñí a costa de los suelos de Naval Gijón. Quien sí tenía otra solución viaria diferente era el PP gijonés, la cual fue presentada públicamente hace meses por Ángela Pumariega y el expresidente del partido, Pablo González. La propuesta trabajada consistía en hacer un vial exclusivo para El Musel con una parte soterrada por Veriña (lo que los populares denominaron 'nuevo vial del puerto') con el que se evitaría el tránsito del tráfico pesado por La Calzada.

Lo cierto y verdad es que el señor Martínez Salvador no dedicó un solo minuto a analizar la propuesta popular a pesar de ser socios de gobierno; así volvió a quedar claro que a Foro lo único que le interesaba era seguir revolviendo el río ministerial en búsqueda de alguna futura ganancia electoral.

El PP gijonés, incomprensiblemente, declinó en favor de Foro. Desde que el señor Salvador manifestó de forma desairada que no había más solución que la que diera el Ministerio, parece como si a la vicealcaldesa le hubiese comido la lengua el gato. Craso error si se trata de defender los intereses de Gijón, máxime si el Partido Popular tiene pretensiones de gobernar algún día la ciudad. Dicho esto, hoy ya somos muchos gijoneses quienes pensamos que estamos sin viso alguno de que se resuelva el tan controvertido vial. Para el caso en que la ZALIA salga del sueño de los justos, así como se vayan cumpliendo las previsiones de ocupación de los terrenos de El Musel, lo de «y lo que te rondaré, morena» se va a quedar corto al lado del sufrimiento que les espera a los vecinos de la zona oeste. Habrá cientos de camiones transitando diariamente por allí, y no precisamente con motores eléctricos. Eso sí, se da por seguro que para Foro Asturias el vial volverá a ser argumento de la próxima campaña electoral con nuevas piruetas populistas, del mismo modo que lo hará con los suelos del antiguo astillero de Naval Gijón.

En conclusión, los gijoneses de momento hemos quedado nuevamente compuestos y sin novia acerca de esta importante vía de comunicación interna. La ciudad sigue a la espera de que el Ministerio de Transportes, el Gobierno regional y el Ayuntamiento se dignen a sentarse en Nuevos Ministerios para que, rodeados de los ingenieros más competentes en la construcción de carreteras, sean capaces de acordar algo sensato en beneficio de Gijón. Muchos estamos seguros de que se puede conseguir si se antepone el interés general, aunque la solución no sea inmediata.