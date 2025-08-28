El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gaspar Meana

Vuelta a la rutina

Es de estudio sociológico tratar de averiguar las razones por las que Gijón, pudiendo ser un referente del norte de España, no sea capaz de sacar adelante un proyecto nuevo y los que funcionaron durante décadas acaben en la ruina

Santiago Miyares González-Coto

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Una vez transcurrida la 68ª edición de la Feria de Muestras, hay que decir que quizá los gijoneses no estábamos acostumbrados a presenciar un encuentro ... tan lleno de insulsez en cuanto a la cosa política. A decir verdad, solo el alcalde Canteli, a quien nada se le pone por delante —seguro que consigue que Oviedo sea Capital de la Cultura Europea 2031—, ha estado a la altura de las circunstancias: supo vender a la perfección que la ciudad que gobierna tiene equipo en Primera División y las variopintas excelencias de Vetusta. Además, lo hizo con manifiesta esplendidez, dando a probar al personal una exquisita sidra mañanera y un bollo preñado. Todo a la salud del bulevar donde se encuentra la catedral del comer y el beber en la ovetense calle Gascona.

