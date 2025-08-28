Vuelta a la rutina

Una vez transcurrida la 68ª edición de la Feria de Muestras, hay que decir que quizá los gijoneses no estábamos acostumbrados a presenciar un encuentro ... tan lleno de insulsez en cuanto a la cosa política. A decir verdad, solo el alcalde Canteli, a quien nada se le pone por delante —seguro que consigue que Oviedo sea Capital de la Cultura Europea 2031—, ha estado a la altura de las circunstancias: supo vender a la perfección que la ciudad que gobierna tiene equipo en Primera División y las variopintas excelencias de Vetusta. Además, lo hizo con manifiesta esplendidez, dando a probar al personal una exquisita sidra mañanera y un bollo preñado. Todo a la salud del bulevar donde se encuentra la catedral del comer y el beber en la ovetense calle Gascona.

De momento, los gijoneses tendremos que conformarnos con la ocurrencia a tiempo parcial de los Paseos Gastro, iniciativa que nada tiene que ver con la figura hostelera que desde hace tiempo se hace en la capital del Principado en las fiestas Mateas. Salvado Alfredo Canteli, el resto de próceres públicos que a lo largo de la edición patearon el recinto ferial, parecían haber acudido amarrados por el ronzal. Por contra, el PP gijonés prefirió no asomar los morros siendo el gran ausente en esta edición, haciéndolo el regional con Álvaro Queipo como presidente.

Aseguran miembros de la junta local gijonesa que el motivo de la ausencia fue precisamente para no quitarle protagonismo a Foro Asturias en su recorrido ferial con doña Carmen Moriyón al frente. Es cierto que, en el acto inaugural de la Fidma con el contenido de sus discursos, ya se vislumbró el escaso nivel político de la misma; al ministro Hereu le hubiese dado lo mismo inaugurar la Feria de Muestras de Gijón que la Feria de la Madera de Villalpando. Menudo rollo de intervención para no ofrecer un solo compromiso con la región.

Solo el presidente Barbón, tímidamente, para no herir la sensibilidad del propio ministro —no hemos de olvidar que son compañeros de partido—, expuso con lengua de seda los problemas más acuciantes para la industria asturiana: la garantía del suministro eléctrico, la protección a la industria, en especial a la siderurgia, fueron los asuntos reivindicados. Imaginamos que al ministro catalán la situación industrial asturiana se la habrá traído al pairo.

En cuanto al discurso de la alcaldesa de Gijón, llamó poderosamente la atención que –no poniendo a hervir los asuntos más enrocados de la Villa y en un tono más propio del presidente de Asturias– defendió la singularidad de la región; exigió la igualdad de condiciones frente a quienes quieren imponer las suyas, rechazando una España de dos velocidades.

Para nuestra fortuna, quien sí puso los puntos sobre las íes en la sesión inaugural fue Félix Baragaño. Como presidente de la Cámara de Comercio, en tono medido pero exigente, pidió al Gobierno regional y al propio Ayuntamiento que se tomaran en serio tanto la ZALIA como la integración ferroviaria de la ciudad con la construcción de la estación intermodal.

Para finalizar el asunto del certamen estival, esta edición ha vuelto a ser un éxito de asistencia empresarial y récord de visitantes. Como ya informó EL COMERCIO, lo visitaron 750.000 personas venidas de toda España.

No obstante, como aspecto negativo, mucho nos tememos que el ya tantas veces demandado vial ferial concebido por Baragaño va a seguir en la desesperante lista de espera de proyectos infraestructurales gijoneses.

El silencio mantenido al respecto tanto por la alcaldesa como por la vicealcaldesa es claramente revelador. A los calores del casi finalizado veraneo gijonés, sin haber visto al diestro Morante de la Puebla, corneado días antes de estar prevista su visita a Gijón, para ningún gijonés ha podido pasar inadvertida la noticia sobre el cierre del Autocine de la Providencia tras 32 años de un socorrido 'Todd-AO' al aire libre; inaugurado en 1993 con 'El fugitivo', hoy nuestro Cinema Paradiso ha cerrado sus puertas para siempre con la exhibición de su última película: 'Agárralo como puedas'.

Con esta inesperada clausura obligada a causa de las garras del urbanismo, y con la Semana Negra al albur de que se le encuentre una ubicación, es de estudio sociológico tratar de averiguar las razones por las cuales nuestra ciudad, pudiendo ser un referente del norte de España con variados atractivos, no sea capaz de sacar adelante un solo proyecto nuevo y otros que han estado funcionando durante varias décadas terminan, de manera inexorable, en la ruina.

Creo que el Ayuntamiento debería poner toda la carne en el asador y tratar de encontrar una nueva ubicación para estas dos realidades culturales. Finaliza el verano de Gijón, y nos devuelve a todos a la rutina, pero con un buen sabor de boca para la hostelería y los aficionados a la cosa taurina.

Llegados a este punto final, sería descortés por mi parte no mencionar los magníficos fuegos de artificio de la noche de Begoña, que lograron el consenso unánime de todo el mundo. Esto demuestra que hay fuegos pirotécnicos que salen adelante porque las cosas se hacen bien. En contraposición, hay en la ciudad otros fuegos artificiales tirados igualmente por nuestros munícipes que, hasta la fecha, no son más que humo. Me estoy refiriendo a ciertos proyectos de ciudad que, de manera cansina, se nos venden y pregonan por el aire sin la más mínima consistencia .