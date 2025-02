Un segundo padre para los atletas

Siempre le he tenido un cariño especial a Rufino Carpena. Desde que, cuando tenía catorce años, vino al Colegio Rey Pelayo y comencé a practicar ... atletismo. Él fue la persona que supo ilusionarme por este deporte. Tanto que le he dedicado gran parte de mi vida. Primero, como deportista y, ahora, como preparador en el Grupo Covadonga.

Rufino te hacía engancharte al atletismo casi si darte cuenta. Hacía divertido cada entrenamiento y, después de cada sesión, que pasaba en un suspiro, deseabas ya que llegase el día siguiente para volver. Sus claves era el humor y la simpatía. No buscaba grandes campeones, aunque al final algunos fueron buenos atletas -por sus manos pasaron algunos de los mejores atletas asturianos-, sino que intentaba formarte como persona. Trataba de fomentar en uno el deporte, pero, cuando alguno despuntaba en especial, nunca trataba de ser protagonista. Simplemente, buscaba para él otro preparador que le hiciese seguir progresando y creciendo como atleta. Siempre buscaba lo mejor para ti.

Sabía ganarse a todos y se convertía, casi, en un segundo padre. Nos llevaba a casa desde el Grupo, a las competiciones... Era una persona que con los años no perdió ese espíritu joven que le hacía conectar tanto con las promesas del atletismo. También era una persona muy honesta, trabajadora, forjada en una vida complicada, pero sobre todo humilde. Él nunca nos habló de sus muchas victorias y de su brillante palmarés como atleta, que le convirtió en uno de los grandes corredores de su época no solo en Asturias, sino en España. Había sido un gran campeón dentro y fuera del atletismo, al que la gente veías que apreciaba mucho y que echaremos de menos. Como entrenador siempre me ha servido de referencia para aficionar a los más jóvenes al atletismo.