Hoy es sábado, sabadete, así que ya saben lo que hay. Para todos, menos para los ingleses: en Reino Unido han prohibido el sexo entre parejas que no estén conviviendo durante el confinamiento. Convivir juntos, que dice Belén Esteban. Nosotros ya sufrimos una medida similar en su momento, pero parece que ellos se lo han tomado peor, que pasar del 'sex bomb' de Tom Jones al 'sex ban' de Boris Johnson no es plato de buen gusto. Tampoco lo son la carne hervida, el pastel de riñones y los huevos encurtidos, pero bien que se relamen. Están locos estos ingleses. Y no sólo por el 'brexit'. Ya dijo Martin Amis en una entrevista a ABC que «Gran Bretaña sería una mujer borracha que anhela volver a su pasado glorioso». O un tío, digo yo.

Vaya por delante que servidora nunca ha tenido un lío con un inglés. Lo más exótico que hay en mi currículum es un madrileño: ya no es que tenga poco mundo, es que tengo pocas comunidades autónomas. Y que siempre he basado mi dieta en productos de kilómetro cero, que también. Por eso, para conocer las artes amatorias de los británicos he de echar mano de tabloides, libros y películas, y la imagen que suelen proyectar es la de un caballero exquisito en las formas y raruno en el fondo al que la represión victoriana le sale a chorro por el pitorro de la tetera en cuanto está a punto de ebullición. Ahora, además, los ingleses tienen que padecer la represión johnsoniana por culpa del coronavirus. Van a acabar peor de lo que estaban. Lo que habría hecho Benny Hill con este material: un lío con persecución final a cámara rápida y al ritmo de la musiquilla de 'Yaqueti Sax', la magdalena de Proust de los que fuimos a EGB. Qué quieren, cada una tiene sus referentes. Y sus clásicos.