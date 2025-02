Sigourney está buena

Comenta Compartir

Sigourney Weaver, que está promocionando 'Sueños de una escritora en Nueva York', sobre la agencia literaria que protegía a Salinger, dice que nunca fue un ... objeto sexual. Ay, madre. Dejando aparte parafilias, no sé, que Eleanor Roosevelt haya sido objeto sexual para alguien o el personaje de 'Ally McBeal' obsesionado con la papada de las mujeres, especialmente con la de Janet Reno, Sigourney Weaver ha sido muy muy muy objeto sexual. Uno grande y libre. Anda que no se le ve la calidad. ¿Que no es objeto sexual en 'Armas de mujer' por muy malísima que fuera? Mucho más que Melanie Griffith. Por no hablar de la camiseta de 'Alien'. En todo caso, su humildad pone el foco en las que van de tías buenas. Las pobres que creen que están buenas. De eso estamos sobrados. Y encima Sigourney puede tener unos espléndidos 70 años y no sentirse como Joan Collins, que dice que el problema con la belleza es parecido a haber nacido rico y llegar a ser pobre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión