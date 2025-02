Sonia Barbosa caltien un blog na VOZ DE AVILÉS dende cuantayá: 'Explorando el paraíso en moto'. Esta asturiana que nació en Portugal ye una suma ... de muyeres posibles y imposibles, de ruptura de estereotipos... Y ye arquetipu de muyer empoderada, autónoma, autosuficiente, determinada... Corverana Exemplar, autobusera, motera, bloguera, aventurera... Persona. Perdón pol buscáu sarcasmu: vivimos en tiempos tan estraños que dar con una persona que puea calificase de persona ye complicao. Como Dióxenes, aquel sabiu griegu que díba de día con una candil prendida «pa ver si atopaba homes honestos», la nuestra humilde función nesta dedicatoria ye ratificar esi xeniu, esa fuerza, esi saber tar, esa humildá y esa xenialidá de la Barbosa.

Lleva cinco llibros publicaos, cinco llibros de viaxes, onde vuelca les sos aventures, les sos vivencies. Cola so moto 'trialera' percorrió America llegando a Alaska; percorrió Europa y Oriente mediu, llegando al Kirgüistán (y de too ello dexó bona preba nesos 'diarios de viaxe' que son los sos llibros) y viviendo en Corvera, tien andao per munchos de los sitios que los asturianos tienen l'orgullu de desconocer como pueblu a medies que somos. Esti día tuvo presentando nel Teatru El Llar la so última obra: '15 razones para enamorarse de Asturias', más de trescientes semeyes d'otros tantos destinos del nuestru país, con atinaos apuntes sobre ellos.

Sonia Barbosa ama lo que fai y, lo que tovía ye meyor, fai que amemos lo qu'ama. Nes fotos del llibru salin acompañantes, xente cola que cruza, l'impresionante paisaxe astur y, dalguna vez, ella... Pero ella d'espaldes, proyección del espectador, del lletor; reflexu del caminante, moteru, pelegrín que quiera seguir los sos pasos.

Nel Llar dexó a la xente, una vez más, n'estáu d'emoticonu happy, en mou de felicidá pola so pasión, pol so conocimientu, pol so llabor difusor (¡Qué trabayu ta faciendo!)... y por compartir esa espectacular natura que ye'l nuestru principal patrimoniu. Anque nun lo sepamos. Anque lu desconozamos.

Anque lu ignoremos y, lo que ye peor, lu maltratemos. El principal activu d'Asturies ye la so tierra, un milagru ente la mar y el cordal... Y eso Sonia Barbosa sábelo y pide atención y pide respetu. Si crees que mereces un regalu, merca '15 razones para enamorarse de Asturias' y esfrutarás d'un viaxe que nun sabíes qu'empezares va tiempu... Y que dure.