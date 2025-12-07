El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Bolsa de Madrid, tras el cierre del viernes.

Llega el cierre anual

La economía de España es la que más crece de toda la UE, solo por detrás de Polonia. Sin embargo, presenta los problemas de siempre, con una burocracia y sistema fiscal que hacen muy difícil emprender, una educación mediocre y una productividad que no avanza

Susana Álvarez Otero

Susana Álvarez Otero

Oviedo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

En efecto, es lo que toca en este último mes del año. Desde el punto de vista bursátil, no se puede decir que haya sido ... un mal año y no por el número de empresas que han iniciado su cotización en Bolsa, sino por la evolución de precios de las que sí están cotizadas. A finales de octubre, el Ibex 35 se ponía en boca de todos porque el principal indicador de la Bolsa española alcanzaba máximos históricos superando los 16.000 puntos, empujado, fundamentalmente, por las cotizaciones del sector bancario. En el momento en que escribo estas líneas, el Ibex se encuentra en 16.688,50 puntos. Por consiguiente, siguen las buenas noticias. El amable lector debe saber que la renta variable es un activo de riesgo y, como tal, está sujeta a fluctuaciones, esto es, a volatilidad. Sin embargo, cuando un ahorrador consulta a un asesor financiero dónde poner su dinero siempre se repite la misma recomendación: a largo plazo las acciones suelen batir al resto de activos. Un reciente estudio académico publicado en 'The Economic History Review' ha analizado la rentabilidad obtenida por el Ibex 35 en el periodo 1900-2020. De hecho, es el primero que analiza el comportamiento de las acciones españolas durante un periodo tan largo. Los investigadores obtienen que las acciones de la Bolsa española generaron un retorno real (ajustado a la inflación) del 3% anual. En términos nominales, es decir, sin descontar el efecto de la inflación, fue del 8,3%. Es una rentabilidad real sensiblemente inferior al 4%-6% que se observa en otras economías vecinas en ese periodo, debido a las importantes pérdidas de algunas etapas como la guerra civil, la autarquía y las crisis inflacionarias de los años 70 y 80 del pasado siglo XX. Esto pone de manifiesto que, a pesar de que haya periodos de malos resultados, los inversores pacientes que mantuvieron sus acciones durante la modernización institucional y económica de España ganaron dinero. Por tanto, y siempre según los autores del trabajo, la solidez institucional, la disciplina macroeconómica y la apertura al capital internacional son los pilares de crecimiento sostenido de la renta variable y la confianza de los inversores.

