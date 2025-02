Decía Goethe que cuando uno actúa correctamente no siempre se da cuenta, pero de lo que está mal uno siempre es consciente. El autor de 'Fausto' volcó en esa novela sus certezas sobre el bien y el mal; echarle a Mefistófeles una firmita para rubricar ... el pacto infernal no es moco de pavo y hacerlo, además, por saciar una sed agotadora de conocimiento tiene lo suyo. Eso le sucedía a Fausto y le sucedía a Goethe, quien descubrió, ya saben, el hueso intermaxilar, cuya existencia demostró común a todos los vertebrados y supuso un primer paso en la teoría de la evolución.

A Goethe le gustaba todo, derecho, poesía, teatro (especialmente las piezas de Pedro Calderón de la Barca), ciencia y arte unidos con posibilidades, decía el alemán, infinitas. Colaboró, también, en el desarrollo de varios movimientos culturales, entre ellos mi favorito, el que levantó con Johann Herder Sturm und Drang (Tempestad e ímpetu), considerado un preludio del Romanticismo en Alemania.

Por cosas de la vida, estoy leyendo a Goethe mientras Marruecos sangra personas sobre Ceuta. En los medios de comunicación decimos 'crisis', pero sabemos, somos conscientes de lo que está mal. No hace falta ver agonizar a un niño para denunciar unos hechos, pero esa imagen tan real como definitiva del dolor ajeno pone en solfa cualquier declaración política. No hace falta cambiar el mundo de raíz para atajar el horror, solo se necesita hacer caso a la primera emoción que agita nuestro estómago cuando una voluntaria de Cruz Roja abraza a una persona en mitad de la playa. No hacen falta alardes expresivos sobre Israel ni Hamás, para desesperarse ante la destrucción absoluta. Uno es consciente de lo que está mal, siempre.